Μαρζάν Σατραπί: Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 56 ετών η δημιουργός του «Περσέπολις»

Ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο των τεχνών και των γραμμάτων αφήνει πίσω της η σπουδαία Γαλλοϊρανή δημιουργός Μαρζάν Σατραπί, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή μέσα από επίσημη ανακοίνωση της οικογένειάς της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), σκορπίζοντας θλίψη στους εκατομμύρια θαυμαστές του έργου της σε ολόκληρο τον κόσμο.

Λίγα λόγια για την Μαρζάν Σατραπί

Η Σατραπί, η οποία απέκτησε διεθνή αναγνώριση χάρη στα πολυβραβευμένα αυτοβιογραφικά της έργα, υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές φωνές της γενιάς της.

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Μέσα από τη ματιά της και το πενάκι της, κατάφερε να αποτυπώσει με μοναδικό τρόπο την κοινωνική πραγματικότητα και, κυρίως, την καταπίεση που υφίστανται οι γυναίκες στο Ιράν.

Το εμβληματικό της graphic novel «Περσέπολις», το οποίο αργότερα μεταφέρθηκε με τεράστια επιτυχία και στη μεγάλη οθόνη, αποτέλεσε έναν παγκόσμιο σταθμό για τη σύγχρονη τέχνη, συνδυάζοντας την προσωπική της ιστορία με τα πολιτικά γεγονότα της πατρίδας της.

με την οικογένειά της, η Μαρζάν Σατραπί πέθανε από τη θλίψη της, μη αντέχοντας τον χαμό του αγαπημένου της συζύγου, Ματίας Ρίπα. Ο γνωστός παραγωγός, ηθοποιός και σεναριογράφος, ο οποίος υπήρξε ο μεγάλος έρωτας της ζωής της, έφυγε από τη ζωή στις 8 Απριλίου 2025.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Σατραπί δεν κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει το βαρύ αυτό πλήγμα, και σχεδόν έναν χρόνο μετά, τον ακολούθησε, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία κληρονομιά.

Το έργο της θα συνεχίσει να εμπνέει και να θυμίζει τη μάχη για την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.