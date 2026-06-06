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ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος για 82χρονο στο Ηράκλειο: Κατήγγειλε για απειλή με μαχαίρι την 80χρονη πρώην σύζυγό του

Συνελήφθη από τις Αρχές η ηλικιωμένη

Τρόμος για 82χρονο στο Ηράκλειο: Κατήγγειλε για απειλή με μαχαίρι την 80χρονη πρώην σύζυγό του
DEBATER NEWSROOM

Τον τρόμο φαίνεται πως βίωσε ένας 82χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης καθώς κατήγγειλε την 80χρονη πρώην σύζυγό του πως τον απείλησε με μαχαίρι.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το neakriti.gr όλα συνέβησαν το βράδυ της Παρασκευής 5/6 στην περιοχή της Φοινικιάς, με το θύμα πάντως να μην επιθυμεί την ποινική δίωξη της πρώην συζύγου του.

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Να τονίσουμε, ότι η 80χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

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