Καλαμάτα: «Έγινε μάχη πάνω στο κρεβάτι, θόλωσα και την σκότωσα» είπε ο 41χρονος για την δολοφονία της 39χρονης συζύγου του

Τη δική του οπτική για τη στυγερή δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα έδωσε κατά τη διάρκεια της απολογίας του ο 41χρονος συζυγοκτόνος.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας απολογίας του που κράτησε περίπου 6,5 ώρες τόνισε πως αιφνιδιάστηκε και βρισκόταν σε άμυνα.

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Σύμφωνα με το messinialive.gr ο 41χρονος υποστήριξε πως ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι, ότι έγινε πάλη και την αφόπλισε, ότι θόλωσε και αντεπιτέθηκε με το μαχαίρι. Όσον αφορά στον κοριό που είχε στήσει στο σπίτι αλλά και στο αυτοκίνητο της 39χρονης Βασιλικής, πράξεις παράνομες, ισχυρίστηκε ότι δεν ήταν από ζήλια αλλά ότι «ήθελε να έχει στοιχεία για να τις πάρει τα παιδιά, για να έχει την αποκλειστική επιμέλεια».

Να θυμίσουμε, ότι το απόγευμα του Σαββάτου 6/6 ο 41χρονος μετά την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος για την δολοφονία της συζύγου του με με πάνω από 40 μαχαιριές.

Ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της άγριας δολοφονίας στην Καλαμάτα αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και κακουργηματικού χαρακτήρα παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

«Όταν ήταν έγκυος την χτύπαγε στην κοιλιά, είχε χάσει δύο παιδιά»

Όπως αποκάλυψε η θεία της 39χρονης, ο 41χρονος κακοποιούσε συστηματικά την Βασιλική και τη χτυπούσε ακόμα και όταν ήταν έγκυος, με αποτέλεσμα να χάσει δύο παιδιά. «Αυτό δεν το ήξερα εγώ παιδί μου, δεν το ήξερα. Κι αν κακοποιούσε τη γυναίκα του αυτός, γιατί θα του είχα βγάλει το μάτι. Ξέρω όμως ότι τη ζήλευε πολύ αυτός. Μου το ‘χε πει κι η μαμά της που κουβεντιάζαμε καμιά φορά, μου το ‘χε πει και η αδερφή της. Εν τω μεταξύ βγαίνει ο πατέρας του, και λέει τις βλακείες του. Μέχρι το νοίκι του πληρώνανε, και πήγαινε η συννυφάδα μου το φαΐ στην κατσαρόλα να φάει αυτός, και το παιδί της το χτύπαγε. Το καθίκι. Και μετά βγαίνει ο ίδιος ο πατέρας, «δε το ‘ξερα’ λέει, ‘δε το ΄ξερα’» Τι δεν ήξερες ρε ηλίθιε; Δεν τα ΄βλεπες τόσα χρόνια που χτύπαγε το παιδί;», είπε η θεία της 39χρονης στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega.

Για το γιατί δεν ζήτησε βοήθεια η 39χρονη ή δεν της παρασχέθηκε στήριξη: «Είχαμε χαθεί. Όταν έφυγε από το σπίτι, όταν πέθαναν γονείς της και έφυγε από το σπίτι και η Βασιλική, χαθήκαμε μετά. Δεν έβγαινε και το κοριτσάκι καθόλου έξω για να μπορέσω να το συναντήσω κάπου. Δεν σήκωνε το τηλέφωνο. Την είχε αποκόψει από όλους. Γιατί αν ερχότανε σε μένα και τα έλεγε, εγώ θα την βοηθούσα. Ντρεπότανε να έρθει να μου πει και επειδή τον ήξερε ότι αγριεύω με το παραμικρό, δεν έλεγε τίποτα».

Και συνέχισε η θεία της άτυχης κοπέλας: «Την είχε δει η μάνα της χτυπημένη. Τη χτύπαγε στην κοιλιά, κι η Βασιλική έχει χάσει δυο παιδιά. την χτύπαγε στην κοιλιά και έχανε τα παιδιά. Έγκυος που ήτανε σε αγόρια, τη χτύπαγε κι έχασε τα παιδιά. Είχε μείνει έγκυος πάλι δυο φορές, και τα ‘χε χάσει. Και μου το ‘λεγε η μάνα της, έλεγα “πώς πάει η Βασούλα;”, “το ‘χασε” μου λέει “το παιδί”. Και το άλλο, δύο».

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Για την οικογένεια του δράστη: «Τι να πει τώρα; Ότι ο γιος του τη σκότωσε; Τι να πούνε γι’ αυτό; Εδώ αυτοί δεν πήγανε ούτε στην κηδεία. Έψαχνα… ανάμεσα στον κόσμο. Έτσι και τους έβρισκα μέσα στον κόσμο, θα μας είχανε γράψει οι εφημερίδες. Θα τους πέταγα με κλωτσιές έξω. Και άκουσα… που λέγε, ‘θα πληρώσουμε εμείς την κηδεία’. Τι να πληρώσεις ρε ηλίθιε την κηδεία; Να πληρώσεις! Τη σκότωσε το παιδί σου. Κοίτα να βοηθήσεις τα εγγόνια σου τώρα που θα πάνε σε ιδρύματα».

Για τα παιδιά της οικογένειας: «Το κοριτσάκι το μεγάλο έλεγε στο σχολείο στα παιδιά ότι “δεν μπορώ να ακούω τις φωνές τους, ότι ο μπαμπάς μου βαράει τη μαμά μου”. Τα έλεγε το παιδί, μου το ‘πανε μανάδες, που πηγαίναν τα παιδιά στο σχολείο μαζί. Έλεγε να τα πάρει η Ν. Τώρα δεν ξέρω αν θα της τα δώσουνε. Εκείνη τα λατρεύει. Τα έχει βαφτίσει και τα δύο. Τα αγαπάει, θα προσπαθήσει να τα πάρει».