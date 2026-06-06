«Τον διέλυσαν, τον έθεσαν σε ομηρία και θέλουν τα ασημικά» – «Καρφιά» του Κοτζιά για τον ΣΥΡΙΖΑ
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Στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ο Νίκος Κοτζιάς με ανάρτησή του το βράδυ του Σαββάτου 6/6.
Συγκεκριμένα, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών με τον ΣΥΡΙΖΑ στάθηκε στις φάσεις της διάλυσης του κόμματος για να αποτραπεί η αυτόνομη δράση του.
«Τρεις φάσεις ακολούθησαν όσοι πιστεύουν ότι η πολιτική στην αριστερά πρέπει να πάρει διαζύγιο από την ηθική:
πρώτη προσπάθεια: ΔΙΑΛΥΣΗ του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερη, ΕΛΕΓΧΟΥ του καθότι τα «ασημικά» τους είναι απαραίτητα.
Τρίτη ΟΜΗΡΙΑΣ του, ώστε να αποτραπεί η “αυτόνομη δράση του”» ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή του για να προσθέσει:
«ΥΓ1 Όλα αυτά ονομάστηκαν ως μη παρέμβαση στα εσωτερικά τρίτου κόμματος. Συμμετείχαν δε στην πρόσφατη ΚΕ του σειρά από ιδρυτικά μέλη άλλου κόμματος. ΥΓ2 Ουδέποτε υπήρξα μέλος του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ ή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ως αριστερός πάνω από έξι δεκαετίες ενοχλούμαι από αυτές τις πρωτοφανείς ανήθικες πρακτικές».
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