Χαρδαλιάς από Περιστέρι: “Σε τροχιά υλοποίησης όλα τα κρίσιμα έργα υποδομών και πολιτισμού”

Με τον δήμαρχο Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη και τον Μητροπολίτη κ. Γρηγόριο συναντήθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς κατά την επίσκεψη του στην πόλη, όπου ενημερώθηκε για τα υπό εξέλιξη έργα και πραγματοποίησε αυτοψία στο υπό ανέγερση Μέγαρο Τεχνών.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο του κύκλου των άμεσων επαφών τού περιφερειάρχη με τους 66 δήμους του Λεκανοπεδίου, «σε μια συστηματική προσπάθεια άμεσης επικοινωνίας με τις τοπικές κοινωνίες και καταγραφής των αναγκών, με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας της πόλης».

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Κατά την συνάντηση με τον κ. Παχατουρίδη, έμφαση δόθηκε στην επιτάχυνση των διαδικασιών αποπεράτωσης, στην αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου τα έργα να προχωρούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων ενώ εξετάστηκε και σειρά νέων παρεμβάσεων που θα ακολουθήσουν.

Στην μητρόπολη Περιστερίου, ο κ. Χαρδαλιάς, έγινε δεκτός και ξεναγήθηκε στους χώρους του μεγάρου από τον Μητροπολίτη κ. Γρηγόριο. Στη συζήτησή τους επιβεβαιώθηκε η διαρκής και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Μητρόπολης, Περιφέρειας και Δήμου, με κοινή συνισταμένη την ενίσχυσης των κοινωνικών δράσεων για τη στήριξης ευάλωτων ομάδων.

Η επίσκεψη του περιφερειάρχη ολοκληρώθηκε με αυτοψία στον χώρο κατασκευής του νέου Μεγάρου Τεχνών Δυτικής Αττικής, συνολικής επιφάνειας 3.886 τ.μ, που θα συμβάλλει στην πολιτιστική αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής. Οι εργασίες εξελίσσονται βάσει του χρονοδιαγράμματος και θα παραδοθεί ως το τέλος του έτους.

Το έργο αφορά στην ανέγερση ενός σύγχρονου πολιτιστικού χώρου στο σημείο που βρισκόταν το παλαιό βιοτεχνικό συγκρότημα «Ξυλοτεχνία», με το παλαιό θέατρο να δίνει τη θέση του σε ένα νέο, το οποίο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχιτεκτονικές και λειτουργικές προδιαγραφές, προκειμένου να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ενός πολυδύναμου πολιτιστικού χώρου καθώς πέρα από θεατρικές παραστάσεις θα μπορεί επίσης να αξιοποιείται για συνέδρια, ημερίδες, εκθέσεις και άλλες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως το θέατρο 280 θέσεων θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φουαγιέ για θεατές, ηθοποιούς και προσωπικό, γραφείο πληροφοριών και εκδοτήριο εισιτηρίων, χώρο βεστιαρίου, αναψυκτήριο με υποστηρικτικούς αποθηκευτικούς χώρους, σύγχρονες εγκαταστάσεις υγιεινής, σκηνή με τις απαραίτητες τεχνικές υποδομές, πλατεία και εξώστη, χώρους φορτοεκφόρτωσης και αποθήκευσης σκηνικών, καμαρίνια, καθώς και ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο ελέγχου φωτισμού και ήχου. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης, ενώ υφιστάμενα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δήμου θα διατηρηθούν, εντασσόμενα στον σχεδιασμό του χώρου.

Το έργο προϋπολογισμού 12.070.000 ευρώ, είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αττικής 2021-2025 και χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με δικαιούχο και κύριο της πράξης τον Δήμο Περιστερίου.

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Σε δηλώσεις που ακολούθησαν ο περιφερειάρχης Ν. Χαρδαλιάς αναφέρθηκε στον στρατηγικό στόχο της Περιφερειακής Αρχής για ισόρροπη ανάπτυξη και στην προσπάθεια να διασφαλιστεί ένα «ελάχιστο επίπεδο βασικών υποδομών για όλους» και ειδικά για «τις γειτονιές που έχουν μείνει πίσω».

«Δεν μπορεί να υπάρχουν αστικοποιημένες περιοχές με μεγάλο πληθυσμό που να στερούνται βασικές υποδομές, όπως αποχέτευση, ύδρευση και άλλες στοιχειώδεις παροχές», επισήμανε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι εκεί συχνά παρατηρείται και αυξημένη εγκληματικότητα ή γενικότερα μεγάλη παραβατικότητα, «φαινόμενα που δεν είναι αποκομμένα από τις συνθήκες διαβίωσης». Επομένως εκεί ακριβώς «πρέπει να εστιάζουμε, στη βελτίωση των συνθηκών που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συμπολίτες μας».

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Αναφερόμενος στο Περιστέρι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αττικής μετά την Αθήνα, ο κ Χαρδαλιάς παρατήρησε: «Διαθέτει ξεχωριστά χαρακτηριστικά, παραμένοντας μια κατεξοχήν λαϊκή περιοχή. Γι’ αυτό και δίνουμε έμφαση στο συγκεκριμένο μέρος. Κάθε ευρώ που διαθέτουμε ως Περιφέρεια πιάνει τόπο στην πράξη, στην καθημερινότητα των πολιτών, στη βελτίωση των συνθηκών όλων των κατοίκων».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης αναφερόμενος στη σχέση του Δήμου με την Περιφέρεια αλλά και αυτήν με τον περιφερειάρχη παρατήρησε: «Με τον Νίκο τον Χαρδαλιά ξεκινήσαμε μαζί την πολιτική μας διαδρομή στον χώρο της Αυτοδιοίκησης το 2002 και όλα αυτά τα χρόνια έχω διαπιστώσει από κοντά τη συνέπεια, τη μεθοδικότητα και την αποτελεσματικότητά του. Σε κάθε θέση ευθύνης που αναλαμβάνει αφήνει το δικό του, διακριτό αποτύπωμα. Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό μας, στηρίζοντας έμπρακτα τον Δήμο Περιστερίου μέσα από την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής που αναβαθμίζουν την πόλη και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Όπως τώρα, με την ανέγερση του θεάτρου ”Ξυλοτεχνία” που έχει ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής μας. Η συνεργασία μας είναι άψογη και είμαι βέβαιος ότι έχουμε μπροστά μας πολλά ακόμη να υλοποιήσουμε μαζί, προς όφελος των δημοτών μας».