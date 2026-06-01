Τροχαίο στην Πάτρα: Δεν λειτουργούσε η κάμερα του 52χρονου – Επικίνδυνο σημείο αυτό που σκοτώθηκαν πατέρας και γιος

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην Πάτρα μετά το τραγικό θάνατο πατέρα και γιου σε τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στην μεγάλη περιμετρική οδό της πόλης της Αχαϊάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κάμερα του 52χρονου στο κράνος του και κατέγραφε τις διαδρομές που έκανε με τη μηχανή του μπήκε στο επίκεντρο της αστυνομίας το πώς συνέβη το τροχαίο δυστύχημα στην Πάτρα.

Μετά το δυστύχημα, στελέχη της Τροχαίας πραγματοποίησαν έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό της συσκευής καταγραφής, καθώς γνώριζαν ότι ο οδηγός συνήθιζε να χρησιμοποιεί κάμερα στις διαδρομές του. Η συσκευή βρέθηκε και μεταφέρθηκε για εξέταση από τις αρμόδιες αρχές.

Όμως, σύμφωνα με το tempo24.news, η καταγραφή είχε διακοπεί λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη στιγμή της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει βίντεο από το κρίσιμο χρονικό σημείο του δυστυχήματος.

Τροχαίο στην Πάτρα: To χρονικό

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε σημείο όπου εκτελούνται εδώ και χρόνια έργα στήριξης της γέφυρας της Περιμετρικής, ενώ στην περιοχή δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας που θα μπορούσαν να προσφέρουν πρόσθετα στοιχεία.

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο σημείο θεωρείται πολύ επικίνδυνο, καθώς έχουν σημειωθεί και άλλα σοβαρά τροχαία στο παρελθόν.

Την ίδια ώρα, βαρύ είναι το κλίμα στην τοπική κοινωνία. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της Πάτρας θρηνούν για τον χαμό πατέρα και γιου.

Ο 52χρονος διατηρούσε επιχείρηση ανακύκλωσης στην περιοχή όπου κατοικούσε, ενώ ο 17χρονος ήταν αθλητής της ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής και μαθητής του Πειραματικού Λυκείου Πατρών.

Δεκάδες πολίτες βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας, αφήνοντας λουλούδια και αναμμένα κεριά στη μνήμη των δύο θυμάτων, σε μια κίνηση αποχαιρετισμού για τον πατέρα και τον γιο που χάθηκαν τόσο άδικα.