Κέντρικ Ναν: Η αινιγματική ανάρτηση του σταρ του Παναθηναϊκού – “Δεν δίνω δεκάρα”
Δανείστηκε τα λόγια του σπουδαίου Κέβιν Γκαρνέτ
Ο Κέντρικ Ναν έκανε αινιγματική ανάρτηση χρησιμοποιώντας τα λόγια του Κέβιν Γκαρνέτ σχετικά με τη νοοτροπία του σε σχέση με το μπάσκετ και την ζωή.
Ο Αμερικανός γκαρντ έκανε τους φίλους του Παναθηναϊκού να αναρωτιούνται για την σχέση του με την ομάδα μετά το τελευταίο του ποστ. Την ανάρτηση του Κέντρικ Ναν συνοδεύει η λεζάντα «Τι ακολουθεί», κάτι που την κάνει ακόμα πιο αινιγματική.
Η παρέμβαση του Ναν έρχεται λίγο πριν τους τελικούς της GBL όπου ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με το Game 1 να διεξάγεται στο ΣΕΦ την ερχόμενη Τετάρτη (3/6).
