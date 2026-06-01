Δολοφονία 39χρονης στην Καλαμάτα: Την σκότωσε ενώ δίπλα βρισκόταν τα παιδιά τους – Ομολόγησε την πράξη του ο 41χρονος

Μία ακόμη άγρια δολοφονία γυναίκας σημειώθηκε στην χώρα μας, αυτή την φορά στην Καλαμάτα, όταν 41χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 39χρονη σύζυγο του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα άρχισαν στις 2 τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στην οδό Βασ. Όλγας και Κανάρη στην Καλαμάτα όταν γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί ο 41χρονος σύντροφος της γυναίκας άνοιξε την πόρτα όντας γεμάτος αίματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους με ένα μαχαίρι ακριβώς δίπλα στη σορό. Όπως μετέδωσε το tharrosnews.gr, η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα, ενώ – κατά το ίδιο δημοσίευμα – στο χέρι της ήταν τοποθετημένο το μαχαίρι.

Ο 41χρονος συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ την ώρα του περιστατικού μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου τους παρέχεται η απαραίτητη φροντίδα και ψυχολογική υποστήριξη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης.