Πάτρα: Ανέβαζε στα social media φωτογραφίες με όπλα και σπαθιά – Τρεις συλλήψεις από την ΕΛΑΣ (εικόνες)

Χειροπέδες σε τρία άτομα πέρασαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ στην Πάτρα μετά από καταγγελίες για αναρτήσεις με όπλα και σπαθιά στα social media.

Ειδικότερα, το πρωί της Παρασκευής (29/5) οι αστυνομικοί εντόπισαν τον βασικό κατηγορούμενο να βγαίνει από το σπίτι του σε περιοχή της Πάτρας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας επιχείρησε να διαφύγει πεζός όταν αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, ωστόσο ακινητοποιήθηκε μετά από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολούθησαν έρευνες, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος, όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός όπλων και άλλων αντικειμένων. Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν πέντε κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, δύο σπαθιά, τρεις μασέτες, 36 μαχαίρια και σουγιάδες, πέντε σιδερογροθιές, μεταλλικό γκλοπ, δύο ρόπαλα μπέιζμπολ, δύο συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser), σπρέι πιπεριού, καθώς και 331 φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων.

Παράλληλα, οι Αρχές εντόπισαν αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες, κουκούλα τύπου full face, αλλά και ανιχνευτή μετάλλων για τον οποίο δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια κατοχής και χρήσης. Επιπλέον, κατασχέθηκαν κροτίδες και πυροτεχνήματα.

Η εμπλοκή των δύο συγκατηγορούμενων προέκυψε καθώς δύο από τις καραμπίνες που βρέθηκαν στους χώρους είχαν άδειες κατοχής που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους. Σε έρευνα στην οικία ενός εξ αυτών βρέθηκαν ακόμη δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια, 52 φυσίγγια και μία κυνηγετική καραμπίνα.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν στην Πάτρα, πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου 2026, -3- ημεδαποί, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, παράνομη χρήση ανιχνευτή μετάλλων, παράβαση της νομοθεσίας περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων, καθώς και για απείθεια.

Η υπόθεση διερευνήθηκε έπειτα από πληροφορία που περιήλθε στην Υποδιεύθυνση Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, σύμφωνα με την οποία άτομο αναρτούσε σε δημόσια προσβάσιμο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο στα οποία εμφανιζόταν οπλισμός διαφόρων τύπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά από αξιολόγηση των στοιχείων και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, συγκροτήθηκε ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων, το οποίο, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, προχώρησε στη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πρωινές ώρες της 29ης Μαΐου 2026 εντοπίστηκε ο βασικός κατηγορούμενος να εξέρχεται από την οικία του σε περιοχή της Πάτρας. Κατά την προσέγγισή του από τους αστυνομικούς επιχείρησε να διαφύγει πεζός, χωρίς να συμμορφωθεί στις νόμιμες υποδείξεις τους, ωστόσο ακινητοποιήθηκε έπειτα από σύντομη καταδίωξη και συνελήφθη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, σε οικίες και χώρους που χρησιμοποιούσε ο ανωτέρω, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

-5- κυνηγετικά όπλα και καραμπίνες, εκ των οποίων ορισμένα κατέχονταν χωρίς τις προβλεπόμενες άδειες,

-2- σπαθιά,

-3- μασέτες,

-36- μαχαίρια και σουγιάδες διαφόρων τύπων,

-5- σιδερογροθιές,

μεταλλικό γκλοπ,

-2- ρόπαλα μπέιζμπολ,

-2- συσκευές ηλεκτρικής εκκένωσης (taser),

σπρέι πιπεριού,

-331- φυσίγγια και κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων,

-12- κροτίδες,

-3- πυροτεχνήματα,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

ζευγάρι χειροπέδες,

κουκούλα τύπου full face και

ανιχνευτής μετάλλων, για τον οποίο δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια κατοχής και χρήσης.

Η εμπλοκή των -2- συγκατηγορούμενων στην υπόθεση προέκυψε καθώς -2- από τις καραμπίνες που βρέθηκαν στους ανωτέρω χώρους είχαν άδειες που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία ενός εξ αυτών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -2- αναδιπλούμενα μαχαίρια, -52- φυσίγγια διαφόρων τύπων και κυνηγετική καραμπίνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.