Διάσωση 35 μεταναστών στην Γαύδο – Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια – νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έπειτα από τον εντοπισμό της λέμβου από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαχάμες.

Οι 35 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια και πρόκειται να μεταφερθούν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής.