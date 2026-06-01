ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
Διάσωση 35 μεταναστών στην Γαύδο – Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Έπειτα από τον εντοπισμό λέμβου από παραπλέον φορτηγό πλοίο

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια – νοτιοανατολικά της Γαύδου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), έπειτα από τον εντοπισμό της λέμβου από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαχάμες.

Οι 35 αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια και πρόκειται να μεταφερθούν με πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης για τις προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής.

