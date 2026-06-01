Αγίου Πνεύματος 2026: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

Με ελαφρώς αλλαγμένους κανόνες λειτουργούν σήμερα (1/6) επιχειρήσεις ανήμερα του Αγίου Πνεύματος καθώς η συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι αργία για όλους τους εργαζομένους.

Για τον ιδιωτικό τομέα, η εορτή δεν αποτελεί γενική υποχρεωτική αργία. Ωστόσο, σημαντικός αριθμός εργαζομένων δεν θα εργαστεί, καθώς αυτό προβλέπεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή εσωτερικούς κανονισμούς επιχειρήσεων.

Στον δημόσιο τομέα, αντίθετα, η ημέρα θεωρείται αργία, με αποτέλεσμα οι δημόσιες υπηρεσίες να παραμείνουν κλειστές. Κλειστές θα είναι επίσης οι τράπεζες, ενώ δεν θα λειτουργήσουν ούτε τα σχολεία και τα φροντιστήρια.

Από την άλλη πλευρά, η αγορά αναμένεται να κινηθεί σε φυσιολογικούς ρυθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα σούπερ μάρκετ προβλέπεται να λειτουργήσουν κανονικά, όπως και η πλειονότητα των εμπορικών καταστημάτων.

Για ποιους θεωρείται αργία

Μεταξύ των επιχειρήσεων που είναι κλειστές σήμερα περιλαμβάνονται εργαζόμενοι σε βιβλιοπωλεία, φροντιστήρια μέσης και ανώτερης εκπαίδευσης, κέντρα ξένων γλωσσών, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, επιχειρήσεις Τύπου και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, ναυτιλιακά πρακτορεία, επιχειρήσεις πετρελαιοειδών, ξυλεμπορικές επιχειρήσεις, καπνοβιομηχανίες, καθώς και εργαζόμενοι σε τεχνικά έργα, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και λατομεία.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ), μια επιχείρηση μπορεί να τηρήσει την αργία του Αγίου Πνεύματος όταν αυτό προβλέπεται από απόφαση Περιφερειάρχη, συλλογική σύμβαση εργασίας, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή πάγια επιχειρησιακή συνήθεια.

Στις περιπτώσεις όπου η ημέρα θεωρείται αργία αλλά η επιχείρηση λειτουργήσει κατ’ εξαίρεση, οι εργαζόμενοι δικαιούνται προσαύξηση 75% στις αποδοχές τους.

Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, η προσαύξηση υπολογίζεται επί του ημερομισθίου, ενώ για τους μισθωτούς επί του 1/25 του μηνιαίου μισθού.

Παράλληλα, όπου η ημέρα αναγνωρίζεται ως αργία, όσοι δεν εργαστούν θα λάβουν κανονικά τις αποδοχές τους χωρίς καμία περικοπή.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ

Τα σούπερ μάρκετ θα εξυπηρετούν το κοινό με το συνήθη προγραμματισμό τους, ενώ τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα θα ανοίξουν κανονικά.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιοχές ισχύουν ειδικές τοπικές ρυθμίσεις ή διατηρούνται έθιμα που διαφοροποιούν το καθεστώς λειτουργίας της αγοράς.

Κλειστά τα καταστήματα στην Θεσσαλία

Στη Θεσσαλία, η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους των τεσσάρων νομών, πρότεινε τη διατήρηση της αργίας, όπως συμβαίνει παραδοσιακά κάθε χρόνο.

Παράλληλα, τοπική αργία εφαρμόζεται σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ στην Κεντρική Μακεδονία αφορά συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα.

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές καλούνται να ενημερώνονται από τους κατά τόπους εμπορικούς συλλόγους για το ωράριο που θα ισχύσει στην περιοχή τους.