Μουντιάλ 2026: Το Μεξικό ανακοίνωσε την 26αδα με Πινέδα και Χόρχε Σάντσες

Ελληνική… παρουσία έχει αποστολή του Μεξικού για το Μουντιάλ 2026 με την ομάδα της κεντρικής Αμερικής να κάνει γνωστή την 26αδα που θα βρεθεί στα γήπεδα της χώρας.

Τόσο ο μέσος της ΑΕΚ Ορμπελίν Πινέδα, όσο και ο ταλαντούχος μπακ του ΠΑΟΚ Χόρχε Σάντσες θα δώσουν το «παρών» και θα είναι μέσα στα πλάνα και στα σχέδια της εθνικής τους ομάδας.

Μάλιστα, ο Πινέδα δεν είναι μόνο από τους πιο ταλαντούχους, αλλά και από τους πιο έμπειρους ποδοσφαιριστές του Μεξικό στην διοργάνωση. No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

Μουντιάλ 2026: Η αποστολή του Μεξικό

Τερματοφύλακες: Ραούλ Ράνχελ (Τσίβας), Κάρλος Ασεβέδο (Σάντος Λαγκούνα), Γκιγιέρμο Οτσόα (ΑΕΛ Λεμεσού)

Αμυντικοί: Ισραέλ Ρέγιες (Κλαμπ Αμέρικα), Χεσούς Γκαγιάρδο (Τολούκα), Χόρχε Σάντσες (ΠΑΟΚ), Σέσαρ Μόντες (Λοκομοτίβ Μόσχας), Γιόχαν Βάσκες (Τζένοα), Ματέο Τσάβες (Αϊντχόφεν)

Μέσοι: Έρικ Λίρα (Κρουζ Αζούλ), Λουίς Ρόμο (Τσίβας), Όμπεντ Βάργκας (Ατλέτικο Μαδρίτης), Μπράιαν Γκουτιέρες (Τσίβας), Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ), Έντσον Άλβαρες (Φενερμπαχτσέ), Χιλμπέρτο Μόρα (Τιχουάνα), Σέσαρ Ουέρτα (Άντερλεχτ), Άλβαρο Φιντάλγκο (Ρεάλ Μπέτις), Λουίς Τσάβες (Ντιναμό Μόσχας)

Επιθετικοί: Ρομπέρτο Αλβαράδο (Τσίβας), Αλέξις Βέγκα (Τολούκα), Χουλιάν Κινιόνες (Αλ-Καντσία), Σαντιάγο Χιμένες (Μίλαν), Γκιγιέρμο Μαρτίνες (Πούμας), Άρμαντο Γκονζάλες (Τσίβας), Ραούλ Χιμένες (Φούλαμ)

Να θυμίσουμε ότι το επερχόμενο Μουντιάλ θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 26 Ιουλίου στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά.