Οικογενειακή τραγωδία στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος σε τροχαίο με μηχανή – Ακαριαίος ο θάνατος του 20χρονου

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 20χρονο σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (31.05.2026) στην έξοδο της Πάτρας.

Η μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαινε ο άτυχος νέος μαζί με τον 46χρονο πατέρα του, εξετράπη της πορείας της και ανετράπη κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής Οδού με κατεύθυνση προς το Ρίο, κοντά στο κλειστό γυμναστήριο «Δημήτρης Τόφαλος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόσκρουση του δικύκλου στα προστατευτικά κιγκλιδώματα ήταν εξαιρετικά σφοδρή, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Ο 46χρονος συνεπιβάτης διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο του δυστυχήματος προκλήθηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και αναστάτωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, και οι δύο αναβάτες έφεραν το προστατευτικό τους κράνος.