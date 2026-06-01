Νέα επίθεση Καρανίκα σε Τσίπρα: “Μαζεύει τα ρετάλια του ΣΥΡΙΖΑ, από rebranding έγινε reunion”

Έντονη κριτική άσκησε ο πρώην συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα Νίκος Καρανίκας αναφερόμενος στο νέο πολιτικό σχηματισμό του πρώην πρωθυπουργού.

Αναφερομένος στην “ΕΛΑΣ” έκανε λόγο για ένα νέο πολιτικό εγχείρημα που έγινε πολιτικό reunion αντί να αποτελέσει rebranding. Σχετικά με την Μαρία Καρυστιανού και τους ισχυρισμούς της προέδρου του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε θέσεις του πολιτικού της φορέα, σημείωσε μιλώντας στο Action24:

«Σχεδόν όλα τα κόμματα, επειδή είναι άνευρα στο ζήτημα της ουσίας του διακυβεύματος, αποφεύγουν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα. Εξαίρεση αποτελεί η ΝΔ, η οποία δεν λέει ότι θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, αλλά ότι θα τον κάνει καλύτερο. Το ΠΑΣΟΚ και η Αριστερά λένε ότι δεν θέλουν τον καπιταλισμό.

Η κυρία Καρυστιανού είναι κεντρώο κόμμα. Έχει ως κέντρο τα ζητήματα ηθικής και έχει ορίσει πέντε βασικά ζητήματα, όπως η διατήρηση των δημόσιων αγαθών, ενώ το ίδιο πράγμα λέει και ο Τσίπρας στην ιδρυτική διακήρυξη. Δεν μας λέει ούτε η μία ούτε ο άλλος εάν τα δημόσια αγαθά θα περάσουν στην κυριότητα του Δημοσίου. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον, εν ολίγοις. Ο Τσίπρας αντέγραψε τον ΣΥΡΙΖΑ του 2023».

«Ως κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε δύο κείμενα και μια ομιλία. Το προηγούμενο διάστημα ήταν τα προκαταρκτικά του με την παρουσίαση του βιβλίου του για να δει τι τσιμπάει. Ξεκίνησε σαν κέντρο, λέγοντας για δημοκρατικό καπιταλισμό, είδε στην πορεία ότι το κέντρο δεν ανταποκρίνεται. Ξεκίνησε με rebranding και το γύρισε στο reunion, μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα πρώην μέλη του, που μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ισότιμα μέλη ενός κόμματος», συνέχισε ο κ. Καρανίκας.

«Διαβάζοντας το μανιφέστο και την ιδρυτική διακήρυξη, βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κείμενα δεν συμφωνούν, δεν συνομιλούν, σαν να τα έγραψαν άλλοι άνθρωποι. Το πρώτο κείμενο είναι αόριστο, γενικόλογο κείμενο που μιλά για μια συμπαράταξη τριών ρευμάτων. Δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση ώστε να παρουσιάσουν ποια είναι αυτά τα τρία ρεύματα σήμερα και όχι γενικά και αόριστα. Στη διακήρυξη βλέπουμε ότι δεν προσεγγίζει τη συμπαράταξη, έχει κάνει ένα αριστερό κείμενο».

