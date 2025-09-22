iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Τροχαίο στην παραλιακή με ανατροπή οχήματος – Προληπτικά στο νοσοκομείο ο οδηγός

DEBATER NEWSROOM
UPD: 08:14

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν ένα αυτοκίνητο ανετράπη και κατέληξε με την οροφή στο οδόστρωμα.

Το τροχαίο σημειώθηκε όταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, που διακομίσθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του αυτοκινήτου και προσέκρουσε σε δάπεδο.

Μάλιστα, το αυτοκίνητο έκανε πολλές σβούρες μέχρι να σταματήσει σε ένα σημείο.

Λόγω του τροχαίου έχει κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

