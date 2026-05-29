Αποκλειστικά στο DEBATER ο μάρτυρας για το άγριο περιστατικό με τον ξυλοδαρμό γυναίκας οδηγού – “Με χτύπησαν και εμένα με γροθιές και κλωτσιές”

Όλο και πιο συχνά καταγράφονται σκηνές ακραίας βίας στους δρόμους της Αττικής, με ένα νέο σοκαριστικό περιστατικό να προκαλεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία. Το νέο συμβάν, που φέρνει στο φως το DEBATER, σημειώθηκε αργά το βράδυ στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του ΣΕΦ, στη διχάλα προς Καλλιθέα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο άνδρες και μια γυναίκα που επέβαιναν σε δύο μηχανές επιτέθηκαν λεκτικά και σωματικά σε γυναίκα οδηγό, η οποία βρισκόταν μόνη της μέσα στο αυτοκίνητό της. Όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο, οι δράστες φέρονται να χτυπούσαν τα παράθυρα του οχήματος, να προκαλούσαν φθορές και να επιτίθενται στη γυναίκα με κλωτσιές και χτυπήματα.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο μίλησε αποκλειστικά στο DEBATER και περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που εκτυλίχθηκαν μπροστά στα μάτια του καθώς έπεσε θύμα και ο ίδιος:

«Το ανέβασα επειδή, όπως καταλάβατε, ήταν πολύ βίαιος αυτός ο άνδρας. Τη γυναίκα που φαίνεται μπροστά, όχι στο ταξί, στο μπροστινό ΙΧ, της χτυπούσαν τα παράθυρα, της έκαναν ζημιές στο αμάξι, τη χτυπούσαν και την κλωτσούσαν. Ήταν μόνη της στο αυτοκίνητο, μια μεσήλικη γυναίκα.»

Ανέφερε επίσης ότι αρχικά κανείς δεν αντέδρασε, μέχρι που ο οδηγός ταξί που βρισκόταν μπροστά κατέβηκε για να παρέμβει.

«Δεν παρενέβη κανείς εκείνη τη στιγμή. Ήμουν μόνος μου και ο οδηγός του ταξί κατέβηκε, όπως είδατε, για να τους πει να κάνουν στην άκρη. Κατέβηκα κι εγώ και τότε άρχισαν να επιτίθενται και σε εμένα.»

Σύμφωνα με την καταγγελία του μάρτυρα, δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση από τους άνδρες:

«Με χτύπησαν στο πρόσωπο με δύο-τρεις γροθιές και μία κλωτσιά στη μέση περίπου. Μιλούσαν άπταιστα ελληνικά και οι τρεις.»

Ο μάρτυρας περιέγραψε ακόμη τις βαριές ύβρεις που, όπως λέει, εκτόξευαν προς τη γυναίκα οδηγό:

«Την έβριζαν και της έλεγαν “θα μας σκοτώσεις, μ**** ανάπηρη, πατσαβούρα” και άλλα τέτοια.»

Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα ανέφερε, εκτυλίχθηκε μέσα σε μόλις πέντε λεπτά, χωρίς να υπάρξει επέμβαση της Τροχαίας.

«Τροχαία δεν ήρθε, ούτε πρόλαβε κανείς να ειδοποιήσει. Όλο αυτό έγινε μέσα σε πέντε λεπτά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι για τους άλλους οδηγούς.»

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει, οι φερόμενοι δράστες έδειχναν να λειτουργούν με απόλυτη άνεση και επιθετικότητα, σαν να είχαν επαναλάβει αντίστοιχες πράξεις στο παρελθόν.

«Από τη συμπεριφορά τους φαινόταν πως το έχουν ξανακάνει. Στο τέλος φώναζε ότι “κάτι π**** σαν εσάς τα κάνουμε τόπι στο ξύλο”. Σε εμένα το έλεγε αυτό, ενώ παράλληλα μου φώναζε να σβήσω το βίντεο.»

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα social media, με πολίτες να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους και άμεση παρέμβαση των Αρχών απέναντι σε φαινόμενα οδικής βίας που, όπως φαίνεται, πληθαίνουν επικίνδυνα.