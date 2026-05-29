Λεωφόρος Ποσειδώνος: “Νταήδες” αναβάτες μηχανής σπρώχνουν, χτυπούν και βρίζουν οδηγό ΙΧ – Βίντεο ντοκουμέντο

Ακόμη ένα περιστατικό βίας στους δρόμους της Αττικής προκαλεί έντονο προβληματισμό, μετά από καταγγελία γυναίκας που βρέθηκε μπροστά σε επεισόδιο μεταξύ οδηγού αυτοκινήτου και επιβαινόντων σε μηχανή στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος.

Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, όταν προσπάθησε να παρέμβει ώστε να εκτονωθεί η κατάσταση και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, δέχθηκε και η ίδια φραστική και σωματική επίθεση από τους επιβαίνοντες της μηχανής.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία της:

«Καθώς επέβαινα σε ταξί, η κυκλοφορία ακινητοποιήθηκε λόγω περιστατικού που είχε προηγηθεί μεταξύ ενός Ι.Χ. οχήματος και αναβατών μαύρης μοτοσικλέτας, οι οποίοι είχαν καλυμμένες πινακίδες κυκλοφορίας. Στη μοτοσικλέτα επέβαιναν ένας άνδρας με μπλε τζιν και μαύρο μπουφάν και μία γυναίκα με μπλε μπλούζα και γκρι τζιν.

Σύμφωνα με όσα παρατήρησα, οι δύο αναβάτες είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση με την οδηγό του οχήματος και στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν τόσο την ίδια όσο και το όχημά της, προκαλώντας της φόβο και υλικές ζημιές. Ισχυρίζονταν ότι η οδηγός επιχείρησε να τους παρασύρει.

Για περίπου πέντε λεπτά είχε διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Ποσειδώνος στο σημείο της διακλάδωσης προς Καλλιθέα και Γλυφάδα. Τότε κατέβηκα από το ταξί και απευθύνθηκα στους εμπλεκόμενους με ευγενικό τρόπο, προτρέποντάς τους να μετακινηθούν λίγο πιο πέρα ώστε να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να επιλυθεί το ζήτημα χωρίς να παρεμποδίζονται οι διερχόμενοι οδηγοί.

Σε απάντηση, δέχθηκα φραστική επίθεση με υβριστικές εκφράσεις, ενώ η γυναίκα που επέβαινε στη μοτοσικλέτα επιχείρησε να μου επιτεθεί σωματικά όπως και ο άνδρας της μηχανής έβριζε χυδαία. Επέστρεψα στο όχημα και άρχισα να βιντεοσκοπώ τις πινακίδες της μοτοσικλέτας καθώς και ενός δεύτερου σκούτερ που βρισκόταν μαζί τους, με σκοπό να ενημερώσω τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης, ο άνδρας αναβάτης της μοτοσικλέτας, όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, κινήθηκε εναντίον μου και μου επιτέθηκε απρόκλητα, γρονθοκοπώντας με και κλωτσώντας με ενώ βρισκόμουν μέσα στο όχημα, συνοδεύοντας την επίθεσή του με εξυβριστικές εκφράσεις.

Αμέσως μετά την επίθεση, οι εμπλεκόμενοι διέφυγαν από το σημείο με μεγάλη ταχύτητα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, για το περιστατικό έχει ήδη γίνει καταγγελία στην Αστυνομία, ενώ το σκούτερ που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση είναι τύπου Honda PCX.

Οι Αρχές εξετάζουν το σχετικό βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες και να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.