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Λαμία: Μοτοσικλετιστής στα επείγοντα μετά από σύγκρουση με αγροτικό όχημα

Άγνωστες μέχρι στιγμής οι συνθήκες του ατυχήματος

Λαμία: Μοτοσικλετιστής στα επείγοντα μετά από σύγκρουση με αγροτικό όχημα
Πηγή: Lamiareport.gr
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Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (03/06) στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου στα Γαλανέικα Λαμίας, έπειτα από σύγκρουση μοτοσικλέτας με αγροτικό όχημα.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιστατικό συνέβη όταν το αγροτικό, το οποίο κινούνταν στην οδό Παπασιοπούλου, επιχείρησε να στρίψει αριστερά προς την οδό Τήνου. Την ίδια στιγμή, η μοτοσικλέτα κινούνταν προς το κέντρο της πόλης και, υπό συνθήκες που διερευνώνται, δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση.

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Από την πρόσκρουση ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε και κατέληξε στο οδόστρωμα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Παράλληλα, στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας και της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι ανέλαβαν την καταγραφή του συμβάντος και τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

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