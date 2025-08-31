Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Η εκδοχή της 45χρονης οδηγού της Porsche – Η απώλεια μνήμης και το Xanax

Ποινική δίωξη για κακούργημα ασκήθηκε σε βάρος της 45χρονης που ενεπλάκη στο σοβαρό τροχαίο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, με την ίδια να εγκαταλείπει τους δύο τραυματίες.

Η οδηγός της πολυτελούς Porsche φέρεται να υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τι συνέβη. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι το τελευταίο πράγμα που θυμάται ήταν μία κίνηση για να ανοίξει το κλιματιστικό του αυτοκινήτου της.

2,5 ώρες στον εισαγγελέα

Για 2,5 ώρες βρισκόταν η 45χρονη στο γραφείο του εισαγγελέα και τελικά της ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος και οδήγηση μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Οι συνήγοροι της υποστηρίζουν ότι η γυναίκα βίωσε μερική απώλεια μνήμης και δεν κατάφερε να αντιληφθεί πλήρως τι συνέβη, ούτε να ειδοποιήσει άμεσα τις Αρχές μετά το περιστατικό.

Μιλώντας στο grtimes η ίδια ανέφερε: «Καθώς οδηγούσα προς το σπίτι, έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα. Το μόνο που θυμάμαι είναι αίματα στο πρόσωπό μου και έντονο πόνο όταν βρέθηκα στο νοσοκομείο. Εκεί μου εξήγησαν ότι με μετέφερε φίλη μου και τότε έμαθα πως συγκρούστηκα με άλλο όχημα».

«Καθόλου αλκοόλ στο αίμα»

Οι νομικοί της εκπρόσωποι σε δηλώσεις τους αναφέρθηκαν στο ενδεχόμενο η 45χρονη να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και για την περίπτωση να οδηγούσε άλλο πρόσωπο το αυτοκίνητο της.

Ένας από τους δικηγόρους της, Μιχαήλ Σανίδας δήλωσε ότι: «Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ στο αίμα. Είναι πεντακάθαρη η κοπέλα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη. Το έχουμε ήδη στη δικογραφία και θα το παρουσιάσουμε». Μάλιστα επισήμανε ότι δεν υπήρχε εγκατάλειψη του σημείου και πως η πελάτισσά του δεν κατάλαβε τι έγινε εξαιτίας του χτυπήματος που βίωσε.

«Όταν κάποιος χτυπάει είναι σε σοκ. Από πίσω σε άλλο όχημα ήταν η φίλη της και τη μάζεψε. Δεν κατάλαβε ότι χτύπησε. Aν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ», είπε ο έτερος συνήγορός της, Κωνσταντίνος Οικονόμου και πρόσθεσε: «Είναι το Xanax που έλαβε μεταγενέστερα στο νοσοκομείο, ενώ βρισκόταν σε σοκ, το δήλωσε η ίδια».