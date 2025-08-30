Θεσσαλονίκη: Ποινική δίωξη στην 45χρονη οδηγό για το τροχαίο στην Εθνική Οδό

Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη στην 45χρονη που ευθύνεται για το τροχαίο στην Εθνική Οδό έξω από την Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, η 45χρονη κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη στο τόπο του ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών.

Αρνητική στο αλκοόλ σύμφωνα με τους δικηγόρους της

Νωρίτερα σήμερα, μιλώντας στους δημοσιογράφους οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche δήλωσαν ότι σύμφωνα με τις αιματολογικές εξετάσεις η πελάτισσά τους βρέθηκε αρνητική στο αλκοόλ.

«Άπαντες ζητούν το κεφάλι της πελάτισσάς μας επί πίνακι. Αν η πελάτισσά μας οδηγούσε ένα Lada και έκανε παρέα με εμένα που είμαι άσημος, αυτή τη στιγμή δεν θα βρισκόμασταν εδώ. Στον προέλεγχο της αιθανόλης, το αποτέλεσμα είναι 0,08 και παραποιήθηκε στα κανάλια πως είναι 0,8, δηλαδή 10 φορές παραπάνω. Μιλάμε για μια περίπτωση από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά, 7-8 φορές στην πόλη μας» είπε ο κ. Οικονόμου, ένας από τους δικηγόρους.

«Δεν υπάρχει καθόλου αιθανόλη στο αίμα. Δεν υπάρχει καθόλου αλκοόλ και η κοπέλα είναι πεντακάθαρη. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει», δήλωσε ο κ. Σανίδας. Μάλιστα συνέχισε λέγοντας ότι η εντολέας του δεν κατάλαβε τι ακριβώς συνέβη στο τροχαίο ατύχημα, μπήκε στο αυτοκίνητο της φίλης της που ακολουθούσε από πίσω και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

«Δεν έφυγε, δεν έγινε εγκατάλειψη. Ήταν μέσα στα αίματα, την πήγαν στο ΑΧΕΠΑ» ανέφεραν οι δικηγόροι της 45χρονης, τονίζοντας πως οι αιματολογικές εξετάσεις για αλκοόλ έδειξαν 0.