Τροχαίο δυστύχημα με νεκρό στην Βαρυμπόμπη: ΙΧ έπεσε σε τοιχίο και πήρε φωτιά

Τροχαίο με έναν νεκρό στην Βαρυμπόμπη σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (28/6) όταν ΙΧ έπεσε σε τοιχίο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός κινούνταν στο σημείο όταν, μάλλον λόγω της ύπαρξης διχάλας, αποπροσανατολίστηκε, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε τοιχίο. Το αυτοκίνητο στη συνέχεια εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες. Το τροχαίο δυστύχημα στην Βαρυμπόμπη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή.

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Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο με τον οδηγό να ανασύρεται χωρίς τις αισθήσεις του και στην συνέχεια, δυστυχώς, να υποκύπτει στα τραύματα του. Επίσης στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις για την απομάκρυνση του αυτοκινήτου, το οποίο είχε μετατραπεί σε μια άμορφη μάζα σιδερικών μετά την φωτιά. Σορός απανθρακωμένου ατόμου ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς από ΕΙΧ αυτοκίνητο, στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νέας Ερυθραίας Αττικής. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τις συνθήκες που έγινε το τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό στην Βαρυπόμπη.