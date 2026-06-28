Μαλεβίζι: Δύο συλλήψεις μετά τον θάνατο της 43χρονης στο σκοπευτήριο – Ελέγχεται το γνήσιο της υπογραφής της γυναίκας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις μετά την τραγωδία στο σκοπευτήριο του Μαλεβιζίου το πρωί του Σαββάτου (28/6) όπου έχασε την ζωή της 43χρονη από την Θεσσαλονίκη.

Όπως μεταδίδει το neakriti.gr, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του προέδρου του σκοπευτικού ομίλου, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τη λειτουργία της εγκατάστασης, καθώς και του βοηθού εκπαιδευτή σκοποβολής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού.

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Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τη διαδικασία με την οποία η 43χρονη συμμετείχε στην προπόνηση. Για τη συμμετοχή της είχε εκδοθεί προσωρινό δελτίο αθλητικής ιδιότητας διάρκειας 48 ωρών, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και η υπογραφή που φέρει το σχετικό έγγραφο. Για να διαπιστωθεί αν είναι γνήσια ή πλαστή έχει διαταχθεί γραφολογική πραγματογνωμοσύνη.

Η 43χρονη, η οποία είχε ταξιδέψει στην Κρήτη από τη Θεσσαλονίκη για ολιγοήμερες διακοπές, βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου προκειμένου να συμμετάσχει σε προγραμματισμένη προπόνηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, λίγο πριν από το συμβάν ζήτησε από τον εκπαιδευτή να απομακρυνθεί, λέγοντάς του πως η παρουσία του την έκανε να αισθάνεται άβολα και την πίεζε. Μόλις εκείνος έκανε μερικά βήματα πίσω, η γυναίκα φέρεται να έστρεψε το όπλο προς τον εαυτό της και να πυροβόλησε.

Αρχικά διακομίστηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Αν και οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τη σώσουν, τα τραύματά της ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, με εκτεταμένες εγκεφαλικές κακώσεις, και τελικά υπέκυψε λίγες ώρες αργότερα.

Η οικογένειά της ενημερώθηκε άμεσα και μετέβη στην Κρήτη, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση, συλλέγοντας καταθέσεις και εξετάζοντας όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.