Ζόζεφιν: Η “ατάκα-φωτιά” για τις φήμες περί γάμου – “Με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε”

Η Ζόζεφιν βρίσκεται στο απόγειο της μουσικής της καριέρας και στα καλύτερα της με τον σύντροφο της, Νίνο. Η πρόσφατη δήλωση της όμως έβαλε “φωτιά” στα σενάρια περί γάμου των δύο.

Η Ζόζεφιν μίλησε για τη μουσική συνύπαρξη που συνέβη χθες το Σαββατόβραδο (27/06), με τον Νίνο στη σκηνή του City Garden. Η τραγουδίστρια ρωτήθηκε για την σχέση της με τον Νίνο τονίζοντας «Πιστεύω ότι είναι όλα γραμμένα και δεν μπορείς να αλλάξεις πράγματα. Αν είναι να είναι δύο άνθρωποι μαζί και υπάρχουνε βάσεις… Πιστεύω στο «για πάντα», γιατί όχι; Παιδιά, έχουμε παντρευτεί ήδη και δεν το ξέρετε».

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Η Ζόζεφιν είπε στη συνέχεια ότι «νομίζω σήμερα είναι από τις πιο χαρούμενες μέρες που θα μπορούσα να ζήσω. Το τραγούδι μας από τον Νίνο, αγαπήθηκε από τον κόσμο και νομίζω, δεν ξέρω, ζω το όνειρό μου σήμερα. Όταν άκουσα το τραγούδι μας, συγκινήθηκα, να σου πω την αλήθεια έκλαψα, και σήμερα έχω την ίδια συγκίνηση.

Είναι πολύ ωραίο συναίσθημα να το τραγουδάς με τον σύντροφό σου, είναι κάτι που το έγραψε ο ίδιος και μουσική και στίχο, βγήκε από μέσα του, οπότε αυτό με αγγίζει» πρόσθεσε στην συνέχεια η Ζόζεφιν.

Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε αν η τραγουδίστρια έκανε χιούμορ στις δηλώσεις της ή να πράγματι εννοούσε ότι αυτή και ο Νίνο συνδέθηκαν με τα δεσμά του γάμου.