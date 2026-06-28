Μπρεντ Πέτγουεϊ: Τραγούδησε το «Αγαπώ μια πιτσιρίκα» στο AegeanBall Festival και έγινε viral

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ ήταν από το υψηλούς προσκεκλημένους στο AegeanBall Festival που πραγματοποιείται στην Σύρο και έδειξε για ακόμη μία φορά τις ικανότητες του στο ελληνικό τραγούδι.

Ο Αμερικανός που μένει μόνιμα στην Κρήτη και έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό και Ρέθυμνο μεταξύ άλλων δεν παρέλειψε να κάνει ένα μικρό medley με ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Αφού ζήτησε από το κοινό να χειροκροτήσει ρυθμικά ξεκίνησε να τραγουδά το «Αγαπώ μία πιτσιρίκα».

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