Τρίκαλα: Βίαιη αντίδραση γιαγιάς σε διευθυντή λόγω των βαθμών του εγγονού της

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/02) σε περιφερειακό Γυμνάσιο στα Τρίκαλα, όταν μία συνάντηση για παραλαβή βαθμών κατέληξε στο αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με όσα γράφει το trikalaopinion, μία γιαγιά πήγε να παραλάβει τους βαθμούς του τετραμήνου του εγγονού της από το Γυμνάσιο στα Τρίκαλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, σε έντονη φραστική επίθεση εξελίχθηκε η συζήτηση με τη διεύθυνση του σχολείου.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα φέρεται να εξαπέλυσε λεκτική επίθεση εναντίον της διεύθυνσης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση στον χώρο.

Σοβαρή κρίθηκε η κατάσταση και ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έτσι στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίοι προχώρησαν στην προσαγωγή της γυναίκας.

Η γιαγιά του μαθητή οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων, όπου προσήλθαν και οι γονείς του μαθητή.