Τρίκαλα: Τρεις συλλήψεις για πώληση τσιγάρων σε ανήλικους

Σε τρεις συλλήψεις για πώληση τσιγάρων σε ανηλίκους προχώρησαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ στα Τρίκαλα κατά την διάρκεια ελέγχων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε δύο περίπτερα και ένα κατάστημα πώλησης ψιλικών της πόλης, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες προέβησαν, κατά περίπτωση, ως εργαζόμενος και προσωρινά υπεύθυνοι, στην πώληση τριών συνολικά πακέτων τσιγάρων σε ισάριθμα ανήλικα άτομα.