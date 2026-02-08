Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Τρεις συλλήψεις για πώληση τσιγάρων σε ανήλικους

Κατά τη διάρκεια ελέγχων σε δύο περίπτερα

DEBATER NEWSROOM

Σε τρεις συλλήψεις για πώληση τσιγάρων σε ανηλίκους προχώρησαν αστυνομικοί της ΕΛΑΣ στα Τρίκαλα κατά την διάρκεια ελέγχων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων σε δύο περίπτερα και ένα κατάστημα πώλησης ψιλικών της πόλης, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες προέβησαν, κατά περίπτωση, ως εργαζόμενος και προσωρινά υπεύθυνοι, στην πώληση τριών συνολικά πακέτων τσιγάρων σε ισάριθμα ανήλικα άτομα.

