Πώς κρίνετε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ;
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Παπάς είχε άγριο καβγά με την πρεσβυτέρα – Κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα

Τι κατήγγειλαν οι δυο πλευρές

Τρίκαλα: Παπάς είχε άγριο καβγά με την πρεσβυτέρα – Κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό των Τρικάλων, με έναν ιερέα να έχει άγριο καβγά με την πρεσβυτέρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Trikalavoice η πρεσβυτέρα προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας ότι τη χαστούκισε ο σύζυγός της ο οποίος και προσήχθη.

Κατήγγειλε και ο ίδιος με τη σειρά του ότι εκείνη τον κλώτσησε. Τελικά συμφώνησαν να ακολουθήσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης για να αποφευχθεί η σύλληψη και κράτησή τους.

