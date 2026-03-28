Τρίκαλα: Παπάς είχε άγριο καβγά με την πρεσβυτέρα – Κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό των Τρικάλων, με έναν ιερέα να έχει άγριο καβγά με την πρεσβυτέρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Trikalavoice η πρεσβυτέρα προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας ότι τη χαστούκισε ο σύζυγός της ο οποίος και προσήχθη.

Κατήγγειλε και ο ίδιος με τη σειρά του ότι εκείνη τον κλώτσησε. Τελικά συμφώνησαν να ακολουθήσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης για να αποφευχθεί η σύλληψη και κράτησή τους.