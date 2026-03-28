Τρίκαλα: Παπάς είχε άγριο καβγά με την πρεσβυτέρα – Κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα
Τι κατήγγειλαν οι δυο πλευρές
Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε χωριό των Τρικάλων, με έναν ιερέα να έχει άγριο καβγά με την πρεσβυτέρα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Trikalavoice η πρεσβυτέρα προσήλθε στο Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας ότι τη χαστούκισε ο σύζυγός της ο οποίος και προσήχθη.
Κατήγγειλε και ο ίδιος με τη σειρά του ότι εκείνη τον κλώτσησε. Τελικά συμφώνησαν να ακολουθήσουν τη διαδικασία της διαμεσολάβησης για να αποφευχθεί η σύλληψη και κράτησή τους.
