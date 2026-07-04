Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για τις αποδοχές των Μητροπολιτών – Στα “ύψη” οι μισθοί, τι ισχύει με τα επιδόματα και τις παροχές

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πολυσυζητημένο ΦΕΚ σχετικά με το νέο μισθολογικό καθεστώς για τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος, για τον τρόπο υπολογισμού των αποδοχών του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Βοηθών Επισκόπων.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται πλέον με το ανώτατο μισθολογικό όριο του Δημοσίου, ενώ παράλληλα καταργούνται όλα τα επιδόματα και οι πρόσθετες οικονομικές παροχές.

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Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, ως σημείο αναφοράς λαμβάνονται οι μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά.

Με βάση αυτό το ποσό:

Οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, καθώς και των εν ενεργεία και τιτουλάριων Μητροπολιτών, καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, δηλαδή σε 4.671,90 ευρώ μικτά μηνιαίως.

Οι Τιτουλάριοι και Βοηθοί Επίσκοποι θα λαμβάνουν το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, γεγονός που αντιστοιχεί σε 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα.

Με τη νέα ρύθμιση εγκαταλείπεται το προηγούμενο, αυτόνομο μισθολογικό καθεστώς και οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται άμεσα με το γενικό πλαίσιο, που διέπει τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου.

Καταργούνται οι πρόσθετες παροχές

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την κατάργηση κάθε πρόσθετης οικονομικής παροχής πέραν των βασικών αποδοχών.

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Η νέα διατύπωση του νόμου προβλέπει ρητά ότι «πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή», καταργώντας το προηγούμενο καθεστώς, στο οποίο μπορούσαν να προβλέπονται επιπλέον αποζημιώσεις ή επιδόματα.

Μεταξύ των παροχών που παύουν να καταβάλλονται περιλαμβάνονται:

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έξοδα παράστασης και κίνησης,

αποζημιώσεις για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια, επιτροπές ή συνοδικά όργανα,

κάθε άλλη πρόσθετη οικονομική ενίσχυση που προβλεπόταν από προγενέστερες διατάξεις.

Ως αποτέλεσμα, οι αποδοχές διαμορφώνονται πλέον ως ενιαίες και «κλειστές», χωρίς πρόσθετες οικονομικές παροχές.

Αν και ο νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή των αρμόδιων υπηρεσιών.

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Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 137 του νόμου, οι νέες διατάξεις, που αφορούν τη μισθοδοσία των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή, η εκκαθάριση των αποδοχών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού.

Μητσοτάκης: “Εν πάση περιπτώσει διοικούν μια Μητρόπολη”

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από περίπου ένα μήνα, στις 11 Ιουνίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» δικαιολόγησε την απόφαση αυτή, μιλώντας για πάγιο αίτημα της Εκκλησίας και κάνοντας αναφορά στον μισθό του Μουφτή.

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«Θέλω να θυμίσω, ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας της Ελλάδος εδώ και πολλά χρόνια», δήλωσε καταρχάς ο πρωθυπουργός, ο οποίος στη συνέχεια ανέφερε: «Πρέπει να σας πω ότι δυσκολεύομαι, κ. Χατζηνικολάου, να δεχτώ ότι ο μισθός του Μητροπολίτη, που διοικεί εν πάσει περιπτώσει μια μεγάλη Μητρόπολη, θα είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον μισθό του Μουφτή».

Επίσης, ο Κυρ. Μητσοτάκης τόνισε τη σπουδαιότητα του ρόλου ενός Μητροπολίτη (που διοικεί μια Μητρόπολη) λέγοντας: «Αυτό ήταν το αίτημα της Ιεραρχίας εν συνόλω, της Εκκλησίας της Ελλάδος, και κρίναμε ότι έχει έρθει η ώρα να το ικανοποιήσουμε. Προσέξτε, πάμε στο 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα, γιατί εν πάση περιπτώσει ο Μητροπολίτης διοικεί μια Μητρόπολη και πιστεύω ότι είναι και μια ένδειξη και μια κίνηση αξιοπρέπειας προς την Εκκλησία».

Όσο για το γεγονός πως δεν έγιναν αυξήσεις και στους ιερείς, ο πρωθυπουργός περιορίστηκε να αναφέρει πως «αυτή η κυβέρνηση ρύθμισε ένα αίτημα όχι δεκαετιών, εβδομήντα ετών, που ήταν η προστασία τους μέσα από τις οργανικές θέσεις τους. Αυτή η κυβέρνηση το έκανε. Άρα, πρώτα μεριμνήσαμε για τους απλούς ιερείς και μετά για τους Μητροπολίτες».