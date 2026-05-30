Αγίου Πνεύματος: Με σύμμαχο τον καλό καιρό η έξοδος των εκδρομέων – Ζέστη, άνοδος της θερμοκρασίας και απογευματινές μπόρες

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων από την πρωτεύουσα, με την κίνηση στα οδικά δίκτυα να καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη ήδη από το απόγευμα της Παρασκευής (29.05).

Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν το κλεινόν άστυ με προορισμό την περιφέρεια, εκμεταλλευόμενοι τις ιδανικές καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν κατά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Υψηλές θερμοκρασίες με ορεινές … εξαιρέσεις

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, το τριήμερο θα κυλήσει με γενικά αίθριο καιρό και τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 32 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την έλευση του καλοκαιριού.

Ωστόσο, το σκηνικό θα συμπληρώσουν οι παραδοσιακές ανοιξιάτικες αστάθειες, καθώς τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας.

Αναλυτική Πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μικρή πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στην κεντρική Στερεά και την κεντρική Πελοπόννησο, όπου θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αύριο

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία κατά τόπους τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανήμερα του Αγίου Πνεύματος

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη βόρεια βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.