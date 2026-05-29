Τριήμερο Αγίου Πνεύματος: Αδειάζει η Αθήνα, «Όπου φύγει, φύγει» για τους κατοίκους της πρωτεύουσας – Μεγάλος όγκος εκδρομέων σε ΚΤΕΛ, λιμάνια και εθνικές οδούς

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι η έξοδος των εκδρομέων ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος με την κίνηση σε δρόμους και λιμάνια της χώρας.

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι, η Αθήνα άρχισε σταδιακά να αδειάζει μέσω των οδικών ή ακτοπλοϊκών δικτύων. Στον Πειραιά «δεν πέφτει καρφίτσα», ενώ η κίνηση στους δρόμους έχει παρόμοια εικόνα, αφού πολλοί αποφάσισαν να φύγουν οδικώς, είτε με τα οχήματά τους, είτε μέσω λεωφορείων ΚΤΕΛ από Κηφισό και Λιοσίων.

Για σήμερα μάλιστα, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από την Κηφισού (από τα 220 που ισχύουν για οποιαδήποτε άλλη Παρασκευή) και 25 επιπλέον δρομολόγια από τη Λιοσίων. Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού Σοφοκλή Φάτσιο, αυξημένη είναι και φέτος η κίνηση των εκδρομέων ωστόσο σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται μια μικρή αύξηση της τάξεως του 5%.

Για σήμερα Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό (από 220 που είναι) και 25 δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων ενώ μέχρι στιγμής για αύριο, Σάββατο, δεν αναμένονται έξτρα δρομολόγια. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Αιτωλοακαρνανία, Βόλο και Τρίκαλα.

Εντός της Αττικής, ο Κηφισός σταθερά είναι «στο κόκκινο», στην άνοδο, από το ύψος του Μοσχάτου μέχρι την Μεταμόρφωση. Ιδιαίτερο πρόβλημα συναντάται στο ύψος των ΚΤΕΛ, στο Αιγάλεω. Το ίδιο ισχύει για την Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος του Σκαραμαγκά.

Έντονη κίνηση και στην Αττική οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι το ύψος της Άνοιξης. «Κατακόκκινη» είναι επίσης η λεωφόρος Κηφισίας, τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο, μέχρι το κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να εκτιμάται σύμφωνα με τα πρώτες στοιχεία στους 16.834.

Αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου έχουν προγραμματιστεί 12 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμώμενο αριθμό επιβατών 8.708.

Το πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο της Τροχαίας

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας περιγράφει ένα εκτεταμένο πλέγμα μέτρων, το οποίο θα εξελιχθεί σε τρεις φάσεις: την έξοδο, τις τοπικές μετακινήσεις στους προορισμούς και την επιστροφή.

Οι έλεγχοι της Τροχαίας θα είναι αυστηροί και θα διενεργούνται σε εικοσιτετράωρη βάση, εστιάζοντας στις εξής κατευθύνσεις:

1. Συνεχή αλκοτέστ: Ειδικά κλιμάκια θα βρίσκονται σε καίρια σημεία κοντά σε τουριστικά κέντρα και κόμβους διασκέδασης κατά τις νυχτερινές ώρες.

2. Ραντάρ ταχύτητας: Εγκατάσταση φορητών και σταθερών τεχνικών μέσων ελέγχου ταχύτητας σε τμήματα του δικτύου όπου αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες ή παρουσιάζουν υψηλή ολισθηρότητα.

3. Επιτήρηση της ΛΕΑ: Χρήση καμερών και περιπολικών για τον εντοπισμό όσων κινούνται αυθαίρετα στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, στερώντας τη διέλευση από οχήματα άμεσης ανάγκης.

4. Χρήση ζώνης και κράνους: Έλεγχοι ακόμη και για τις πολύ μικρές, τοπικές διαδρομές στις περιοχές παραθερισμού, όπου συχνά οι οδηγοί παραμελούν τα βασικά μέτρα ασφαλείας.

Χρονοδιάγραμμα περιορισμών φορτηγών άνω των 3,5 τόνων

Προς διευκόλυνση της ροής και για την αποσυμφόρηση της κίνησης, η ΕΛ.ΑΣ. εφαρμόζει το μέτρο της απαγόρευσης κίνησης των φορτηγών οχημάτων στο ρεύμα εξόδου και εισόδου των βασικών εθνικών αξόνων.

Ρεύμα Εξόδου:

Παρασκευή 29 Μαΐου: Από τις 16:00 έως τις 22:00

Σάββατο 30 Μαΐου: Από τις 08:00 έως τις 13:00

Ρεύμα Επιστροφής:

Δευτέρα 1 Ιουνίου (Αγίου Πνεύματος): Από τις 16:00 έως τις 23:00

Σύσταση προς τους οδηγούς

Η οδική ασφάλεια είναι συλλογική ευθύνη. Το υπουργείο Μεταφορών και η Ελληνική Αστυνομία καλούν τους πολίτες να προγραμματίσουν έγκαιρα το ταξίδι τους, να αποφύγουν τις ώρες αιχμής, να ελέγξουν σχολαστικά την κατάσταση των ελαστικών και των μηχανικών μερών του οχήματος και να θυμούνται ότι η υπερεκτίμηση των δυνάμεών μας ή η βιασύνη μπορεί να κοστίσει μια ζωή.