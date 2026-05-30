Μάριος Οικονόμου: Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του – Οι γιατροί θα κάνουν εξετάσεις για να διαπιστωθεί αν είναι εγκεφαλικά νεκρός

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, συνεχίζει να νοσηλεύεται ο Μάριος Οικονόμου, έπειτα από το βαρύ τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη.

Η κατάσταση της υγείας του 33χρονου πρώην αμυντικού της ΑΕΚ δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας, με το ιατρικό προσωπικό να προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα και να δρομολογεί ειδικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί, εάν ο ασθενής είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται ως οι πλέον καθοριστικές, καθώς οι εγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από τη σφοδρότητα του ατυχήματος είναι βαρύτατες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του agriniopress.gr, οι θεράποντες ιατροί αναμένεται να υποβάλουν τον πρώην ποδοσφαιριστή στα προβλεπόμενα τεστ για τη διαπίστωση εγκεφαλικού θανάτου.

Το χρονικό του ατυχήματος

Όπως έγραφε το DEBATER, το σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το Σάββατο 23 Μαΐου στη λεωφόρο Μακρυγιάννη, ακριβώς έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα».

Ο Μάριος Οικονόμου κινούταν με τη μοτοσικλέτα του όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν φορούσε προστατευτικό κράνος.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ωστόσο η σοβαρότητα της κατάστασής του επέβαλε την άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ μέχρι και σήμερα (30/05/26).

Έκκληση από την Τροχαία για αυτόπτες μάρτυρες

Την ίδια στιγμή, οι αρχές επιχειρούν να ρίξουν φως στα αίτια του συμβάντος, συναντώντας ωστόσο δυσκολίες, καθώς πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο και δημοσίευσαν φωτογραφικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα για να καταθέσουν.

Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, ζητώντας τη συνδρομή του κοινού.

Η ανακοίνωση της τροχαίας: «Το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων απευθύνει έκκληση σε τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 2651440589-40582-40583 για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας για τις συνθήκες του ατυχήματος».