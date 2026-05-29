Σε εξέλιξη η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Μποτιλιάρισμα στους δρόμους – Γεμάτα φεύγουν τα πλοία από τα λιμάνια

Ξεκίνησε από το πρωί της Παρασκευής, 29 Μαΐου η έξοδος του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τα μεγάλα αστικά κέντρα, με αυξημένες ροές να καταγράφονται σε εθνικές οδούς, λιμάνια, ΚΤΕΛ και αεροδρόμια.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται από το Φάληρο έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Σκαραμαγκά. Τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος του Χαϊδαρίου και φτάνουν μέχρι το ύψος των Ναυπηγείων.

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων και η μετακίνηση ταξιδιωτών προς τα νησιά. Από νωρίς το πρωί παρατηρούνται καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες που οδηγούν στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Αττική Οδό, όπου σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης παρατηρούνται καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία και 10΄-15΄από κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας. Αντίστοιχες καθυστερήσεις καταγράφονται και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15΄από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.



Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγεται μέχρι στιγμής η κυκλοφορία στα διόδια της Ελευσίνας, αν και οι αρχές εκτιμούν ότι η κίνηση θα αυξηθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες. Σε ισχύ βρίσκεται η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών από τις 16:00 έως τις 22:00, με στόχο τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Η Τροχαία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έχοντας αναπτύξει ενισχυμένα μέτρα σε σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν αυστηρά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να αποφεύγουν την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και να φροντίζουν ώστε τα οχήματά τους να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πριν από το ταξίδι.

Προβλήματα και στη Θεσσαλονίκη

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στην συμπρωτεύουσα, με τα ΚΤΕΛ Μακεδονία να καταγραφούν άνοδο περίπου 25% σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Κυριότεροι προορισμοί είναι η Καβάλα, η Πιερία, ο Βόλος, οι Σέρρες και τα νησιά του Ιονίου, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τη Χαλκιδική.

Πολλοί επιλέγουν να μετακινηθούν προς εξοχικές κατοικίες ή τις ιδιαίτερες πατρίδες τους για το τριήμερο. Την ίδια στιγμή, η Θεσσαλονίκη καταγράφει υψηλές πληρότητες λόγω της έντονης τουριστικής κίνησης.

Σημαντικός αριθμός επισκεπτών προέρχεται από την Τουρκία, λόγω του Κουρμπάν Μπαϊράμ, ενώ αυξημένη είναι η διέλευση Βαλκάνιων τουριστών από το τελωνείο των Ευζώνων. Οι πληρότητες στα ξενοδοχεία της πόλης ξεπερνούν το 80%, σύμφωνα με επαγγελματίες του κλάδου.

Αυξημένη είναι από το πρωί της Παρασκευής 29 Μαΐου η επιβατική κίνηση στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν για νησιωτικούς προορισμούς ενόψει του τριημέρου.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα ελληνική ακτοφυλακή στο λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί συνολικά 19 αναχωρήσεις πλοίων, με τον αριθμό των επιβατών να εκτιμάται σύμφωνα με τα πρώτες στοιχεία στους 16.834. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού έχουν προγραμματιστεί 41 δρομολόγια, εκ των οποίων 20 με ταχύπλοα και 21 με συμβατικά πλοία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να ταξιδέψουν 2.506 επιβάτες με τα ταχύπλοα και 3.591 με τα συμβατικά πλοία.

Ιδιαίτερα αυξημένη εμφανίζεται η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφήνας, όπου έχουν προγραμματιστεί 12 αναχωρήσεις πλοίων με εκτιμώμενο αριθμό επιβατών 8.708. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν τέσσερα επιπλέον δρομολόγια στη γραμμή Ραφήνα – Μαρμάρι.

Στο λιμάνι του Λαυρίου έχουν προγραμματιστεί 13 αναχωρήσεις πλοίων, με τους επιβάτες να υπολογίζονται σε 4.374.

Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και από τα ΚΤΕΛ Κηφισού και Λιοσίων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ (Π.Ο.Α.Υ.Σ) και ΚΤΕΛ Κηφισού Σοφοκλή Φάτσιο, αυξημένη είναι και φέτος η κίνηση των εκδρομέων ωστόσο σε σχέση με πέρυσι καταγράφεται μια μικρή αύξηση της τάξεως του 5%.

Για σήμερα Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον 70 έκτακτα δρομολόγια από τον Κηφισό (από 220 που είναι) και 25 δρομολόγια από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων ενώ μέχρι στιγμής για αύριο, Σάββατο, δεν αναμένονται έξτρα δρομολόγια. Οι περισσότεροι ταξιδιώτες κατευθύνονται προς Πελοπόννησο, Αιτωλοακαρνανία, Βόλο και Τρίκαλα.