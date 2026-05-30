Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: «Απόβαση» των εκδρομέων σε λιμάνια, ΚΤΕΛ και αεροδρόμια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση να χτυπά «κόκκινο» σήμερα (30/05).

Η πλειονότητα των ταξιδιωτών φαίνεται πως ψήφισε δαγκωτό νησιωτικούς προορισμούς, προκαλώντας κατακόρυφη αύξηση της κίνησης στα λιμάνια της Αττικής, την ώρα που οι πληρότητες σε λεωφορεία και αεροπλάνα αγγίζουν το 100%.

Λιμάνια: Περισσότεροι από 28.800 επιβάτες αναχωρούν σήμερα

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, οι προκρατήσεις εισιτηρίων για σήμερα ξεπερνούν τις 28.800, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί λόγω των ταξιδιωτών της τελευταίας στιγμής.

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, έχοντας λάβει έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση των πολιτών.

Η κατανομή της σημερινής κίνησης ανά λιμάνι διαμορφώνεται ως εξής:

Πειραιάς: Έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια προς το Αιγαίο (10.890 επιβάτες) και 42 δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό (7.079 επιβάτες με 23 ταχύπλοα και 19 συμβατικά).

Ραφήνα: Ισχυρή δυναμική με 10 δρομολόγια προς Κυκλάδες (7.754 επιβάτες), ενώ εκτελούνται κανονικά και τα 4 καθημερινά δρομολόγια προς Μαρμάρι.

Λαύριο: 9 προγραμματισμένα δρομολόγια με την επιβατική κίνηση να αγγίζει τους 3.094 ταξιδιώτες.

Η τάση αυτή είχε φανεί ήδη από την Παρασκευή (29/05), ημέρα κατά την οποία μετακινήθηκαν συνολικά πάνω από 45.700 επιβάτες από τα τέσσερα λιμάνια (20.089 από Πειραιά, 10.777 από Ραφήνα, περίπου 10.000 για Αργοσαρωνικό και 4.857 από Λαύριο).

Στο 100% η πληρότητα στα ΚΤΕΛ – Μικρή αύξηση σε σχέση με πέρυσι

Με τις πληρότητες στα λεωφορεία να αγγίζουν το 100% συνεχίζεται η ροή των επιβατών στους υπεραστικούς σταθμούς του Κηφισού και των Λιοσίων.

Αν και για σήμερα Σάββατο δεν κρίθηκε αναγκαία η προσθήκη έκτακτων δρομολογίων, η κίνηση παρουσιάζει ελαφρά άνοδο της τάξεως του 5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τριήμερο.

Υπενθυμίζεται ότι το μεγάλο κύμα έφυγε την Παρασκευή, ημέρα κατά την οποία επιστρατεύτηκαν επιπλέον 70 δρομολόγια από τον Κηφισό και 25 από τα ΚΤΕΛ Λιοσίων με βασικούς προορισμούς την Πελοπόννησο, την Αιτωλοακαρνανία, τον Βόλο και τα Τρίκαλα.

Πληρότητες 95% στις πτήσεις

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η αεροπορική κίνηση, με τη μέση πληρότητα των πτήσεων της AEGEAN (για το διάστημα 28 Μαΐου έως 2 Ιουνίου) να φτάνει το 80% στις πτήσεις εξωτερικού και το 75% στο εσωτερικό δίκτυο.

Η κορύφωση για το εσωτερικό δίκτυο από την Αθήνα καταγράφηκε την Παρασκευή με πληρότητες στο 93%, ενώ για το εξωτερικό χτυπάει safe σήμερα με 90%.

Αντίστοιχα, από το αεροδρόμιο της Μακεδονίας η κίνηση κορυφώθηκε την Παρασκευή στο εσωτερικό με τις πληρότητες να αγγίζουν το 95%. Η επιστροφή αναμένεται μαζική την 1η Ιουνίου (πληρότητες 90%).

Ομαλή η ροή στα εθνικά δίκτυα

Σε αντίθεση με τα λιμάνια, οι οδηγοί που επέλεξαν το οδικό δίκτυο δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η κυκλοφορία τόσο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου όσο και στην Αθηνών-Λαμίας διεξάγεται χωρίς καθυστερήσεις από το πρωί.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, κατά το τελευταίο 24ωρο (από τις 06:00 της Παρασκευής έως τις 06:00 του Σαββάτου) εξήλθαν συνολικά 90.134 αυτοκίνητα από την πρωτεύουσα. Από αυτά, 51.400 πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας και 38.734 από τα διόδια των Αφιδνών.

Οι δυνάμεις της Τροχαίας παραμένουν σε επιφυλακή κατά μήκος του οδικού δικτύου για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και τη διευκόλυνση των οδηγών.