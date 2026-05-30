Ρόδος: Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο (Εικόνες)
Καταστράφηκε ολοσχερώς
Φωτιά ξέσπασε σήμερα στις 9:50 το πρωί, σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή Άνω Ροδίνι, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.
Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς στα διπλανά οχήματα. Το φλεγόμενο αυτοκίνητο υπέστη ολοκληρωτική ζημιά.
Έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού, θα πραγματοποιήσουν οι αξιωματικοί του ανακριτικού τμήματος τη Π.Υ. Ρόδου.
