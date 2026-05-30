Ρόδος: Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο (Εικόνες)

Φωτιά ξέσπασε σήμερα στις 9:50 το πρωί, σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή Άνω Ροδίνι, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς στα διπλανά οχήματα. Το φλεγόμενο αυτοκίνητο υπέστη ολοκληρωτική ζημιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού, θα πραγματοποιήσουν οι αξιωματικοί του ανακριτικού τμήματος τη Π.Υ. Ρόδου.

Δείτε Εικόνες

Πηγή Φωτογραφίας: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Πηγή Φωτογραφίας: ΑΠΕ – ΜΠΕ