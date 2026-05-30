Περιφερειακή Υμηττού: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο – Ποιες λωρίδες είναι κλειστές

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ., όταν τουριστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούταν στην Περιφερειακή Υμηττού, λίγο πριν από τα διόδια της Κατεχάκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε λεωφορείο, στο 0,2 χλμ της Περιφερειακής Υμηττού, στο ύψος του σταθμού διοδίων Κατεχάκη, στον δήμο Παπάγου-Χολαργού.

Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Συνδρομή από εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 30, 2026

Στο λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες, οι οποίοι ευτυχώς διατήρησαν την ψυχραιμία τους και αποβιβάστηκαν εγκαίρως από το όχημα, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Λόγω του συμβάντος, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινό αποκλεισμό των δεξιών λωρίδων κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού.