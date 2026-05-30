Περιφερειακή Υμηττού: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο – Ποιες λωρίδες είναι κλειστές
Πριν από τα διόδια της Κατεχάκη
Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου στην Πυροσβεστική και την ΕΛ.ΑΣ., όταν τουριστικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ κινούταν στην Περιφερειακή Υμηττού, λίγο πριν από τα διόδια της Κατεχάκη.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.
Στο λεωφορείο επέβαιναν τουρίστες, οι οποίοι ευτυχώς διατήρησαν την ψυχραιμία τους και αποβιβάστηκαν εγκαίρως από το όχημα, χωρίς να αναφερθεί κανένας τραυματισμός.
Λόγω του συμβάντος, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε προσωρινό αποκλεισμό των δεξιών λωρίδων κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να προκληθεί αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού.
