Τραγωδία στον Πειραιά: Οι δραματικές στιγμές στο ειδικό σχολείο για να σωθεί η 13χρονη – Βίντεο από τη στιγμή που φτάνουν ΕΚΑΒ και ΕΛΑΣ

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/11) σε ειδικό σχολείο του Πειραιά όταν 13χρονο κορίτσι έχασε την ζωή της την ώρα που έτρωγε δεκατιανό.

Το κορίτσι, που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα έχασε την ζωή της από πνιγμό καθώς την ώρα που έτρωγε το δεκατιανό της, έφραξαν οι αναπνευστικοί αεραγωγοί, με αποτέλεσμα να πάθει ανακοπή.

Αμέσως, το προσωπικό που ήταν στο σχολείο άρχισαν ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια έφτασε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να επαναφέρουν το ανήλικο κορίτσι. Τελικά, η 13χρονη διακομίστηκε με το ασθενοφόρο χωρίς τις αισθήσεις της στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου παρά τις προσπάθειες γιατρών το κορίτσι κατέληξε.

Στο βίντεο που παρουσιάζει το DEBATER διακρίνεται μια μηχανή της ΔΙ.ΑΣ. να μπαίνει ανάποδα στην οδό Παλαμηδίου προκειμένου να ανοίξει το δρόμο για το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Να πούμε εδώ, ότι περί της 10:20 έλαβε γνώση η ΕΛΑΣ για το περιστατικό, ενώ στις 10:38 καταγράφηκε σε βίντεο η κινητοποίηση.

Ακολουθεί μηχανή με έναν διασώστη του ΕΚΑΒ και από πίσω το ασθενοφόρο που κατευθύνεται με μεγάλη ταχύτητα προς την είσοδο του σχολείου και φτάνει μέχρι το προαύλιο. Ακριβώς από πίσω ένας Αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. συνοδεύει το ασθενοφόρο για να βοηθήσει το πλήρωμα του ΕΚΑΒ ενώ οι εργαζόμενοι στα διπλανά καταστήματα έχουν βγει στο δρόμο ανάστατοι.

Τραγωδία στον Πειραιά: Προσήχθησαν ο διευθυντής και ένας εκπαιδευτικός

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας, η 13χρονη την ώρα που έτρωγε το δεκατιανό της γεύμα εμφάνισε σημάδια πνιγμού.

Παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου, ενώ το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα, προσθέτουν οι πηγές του υπουργείου Παιδείας.

Για το τραγικό περιστατικό προσήχθησαν ο διευθυντής του σχολείου και ένας εκπαιδευτικός, μέχρι να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της 13χρονης.

Υπουργείο Παιδείας: Διευκρινήσεις για την στελέχωση του σχολείου

Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς και όλες τις ειδικότητες που προβλέπονται για τα Ειδικά Σχολεία ήταν το Σχολείο Πειραιά όπου συνέβη η τραγωδία με το 13χρονο κοριτσάκι.

Αναλυτικά το υπουργείο Παιδείας αναφέρει:

Με αφορμή πληροφορίες που μεταδόθηκαν σχετικά με υποστελέχωση του 2ου Ειδικού Σχολείου Πειραιά, όπου νωρίτερα το πρωί της Παρασκευής σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό πνιγμού της 13χρονης μαθήτριας, από το Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζονται τα εξής:

• Το σχολείο είναι πλήρως στελεχωμένο με 25 εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που καλύπτουν τις ανάγκες 30 μαθητών και μαθητριών.

Καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες για Ειδικό Σχολείο ειδικότητες και λειτουργούν 7 τμήματα.

Στα 5 τμήματα φοιτούν 4 μαθητές και στα 2 τμήματα φοιτούν 5 μαθητές στο καθένα. Τα τμήματα χωρίζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών μετά από απόφαση του συλλόγου διδασκόντων.

Συγκεκριμένα στο σχολείο αυτή τη στιγμή υπηρετούν :

• 8 δάσκαλοι ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

• 5 μέλη ειδικού βοηθητικού προσωπικού

• 1 νοσηλευτής

• 1 λογοθεραπευτής

• 1 εργοθεραπευτής

• 1 φυσικοθεραπευτής

• 2 ψυχολόγοι

• 1 κοινωνικός λειτουργός

• 1 γυμναστής ειδικής φυσικής αγωγής

• 1 μουσικός ειδικής αγωγής

• 1 πληροφορικής ειδικής αγωγής

• 1 καλλιτεχνικών ειδικής αγωγής

• 1 θεατρικών σπουδών ειδικής αγωγής

Σημειώνεται επίσης ότι κατά την ώρα της πρωϊνής σίτισης το 13χρονο κοριτσάκι βρισκόταν σε ομάδα με άλλα δυο παιδάκια υπό την εποπτεία ενός δασκάλου ειδικής και ενός μέλους ειδικού βοηθητικού προσωπικού.

Όταν έγινε αντιληπτή η δυσκολία του παιδιού στην κατάποση εκλήθη η νοσηλεύτρια από το διπλανό τμήμα η οποία παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Ταυτόχρονα εκλήθη από τον Διευθυντή του Σχολείου το ΕΚΑΒ που έφτασε μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών. Παράλληλα ειδοποιήθηκα και οι γιατροί από το Κέντρο Υγείας το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, οι οποίοι έσπευσαν και επιλήφθηκαν του περιστατικού στο χώρο που βρισκόταν. Όταν έφτασε το ΕΚΑΒ ανέλαβε τη μεταφορά του παιδιού στο Γενικό Κρατικό Νικαίας