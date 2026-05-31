Πειραιάς: Μηχανική βλάβη στο Flying Cat 4 – Ταλαιπωρία για 436 επιβάτες

Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε στο επιβατηγό-υδροπτέρυγο πλοίο «Flying Cat 4», λίγη ώρα πριν από τον προγραμματισμένο απόπλου του από το λιμάνι του Πειραιά.

Το ταχύπλοο ήταν προγραμματισμένο να εκτελέσει το δρομολόγιο με προορισμό τον Πόρο, την Ύδρα, την Ερμιόνη και τις Σπέτσες, ενώ επί του σκάφους επέβαιναν συνολικά 436 επιβάτες.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει ήδη μεριμνήσει για την ασφαλή προώθηση και τη μεταφορά των επιβατών στους τελικούς προορισμούς τους με άλλα μέσα.