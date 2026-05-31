«Βούλιαξαν» από κόσμο οι παραλίες της Αττικής: Βουτιές και χαλάρωση για όσους δεν έφυγαν το τριήμερο (Εικόνες)

Κοσμοσυρροή καταγράφηκε την Κυριακή στις κοντινές ακτές της Αττικής, καθώς χιλιάδες πολίτες που παρέμειναν στο Λεκανοπέδιο επέλεξαν τις παραλίες για μια σύντομη απόδραση, μία ημέρα πριν από την αργία του Αγίου Πνεύματος.

Με σύμμαχο τις εξαιρετικές καιρικές συνθήκες και τις υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, η κίνηση προς τα παραθαλάσσια μέρη ξεκίνησε από νωρίς το πρωί.

Οι οργανωμένες πλαζ γέμισαν γρήγορα, με τους λουόμενους να σπεύδουν να εξασφαλίσουν μια θέση κάτω από τις ομπρέλες για να απολαύσουν τη θάλασσα.

Παράλληλα, όπως αποτυπώνεται και στα φωτογραφικά στιγμιότυπα, ένα μεγάλο μέρος των επισκεπτών στράφηκε στις ελεύθερες ζώνες των παραλιών.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που προτίμησαν να στρώσουν τις ψάθες και τις πετσέτες τους απευθείας στην άμμο, επιλέγοντας πιο χαλαρές στιγμές ξεγνοιασιάς δίπλα στο κύμα.

Ο καιρός του Αγίου Πνεύματος

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το απόγευμα πιθανώς να εκδηλωθούν φαινόμενα και σε πεδινές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς και τοπικά στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα κεντρικά και βόρεια θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στη βόρεια – βορειοδυτική χώρα αρχικά αίθριος καιρός και από το μεσημέρι νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ανατολικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στη βορειοδυτική χώρα.

*Πηγή Φωτογραφιών: (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)