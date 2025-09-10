Tραγωδία στο Ρέθυμνο: Νεκρός 57χρονος τουρίστας σε τροχαίο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Κρήτη, όπου ένας 57χρονος τουρίστας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα κοντά στο Σπήλι Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία οχήματα και έξι πυροσβέστες, οι οποίοι χρησιμοποίησαν σκοινιά για να σταθεροποιήσουν και να ανασύρουν το αυτοκίνητο, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άτυχο οδηγό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 57χρονος παραδόθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνούν οι αρμόδιες αρχές.