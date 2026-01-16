Γιώργος Κοτσαύτης: Τραγικό τέλος στην εξαφάνιση του 25χρονου – Βρέθηκε νεκρός σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή
Είχε εξαφανιστεί στις 12/1 από το Μαρούσι και εντοπίστηκε από την ομάδα Anubis
Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Γιώργος Κοτσαυτής, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από το Μαρούσι στις 12 Ιανουαρίου, με το Χαμόγελο του Παιδιού να εκπέμπει MISSING ALERT.
Συγκεκριμένα, ο νεαρός βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Πέμπτης σε οικοδομή στην Αγία Παρασκευή, με την ομάδα Anubis, η οποία συμμετείχε στις έρευνες έπειτα από αίτημα των συγγενών του, να εντοπίζει τη σορό του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος είχε αποχωρήσει από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του και έκτοτε δεν είχε δώσει κανένα σημείο ζωής.
Μάλιστα, ο αδερφός του, με ανάρτησή του σε ομάδα του Facebook, είχε κάνει δημόσια έκκληση για βοήθεια:
«Ο αδερφός μου αγνοείται και είχε φύγει με το συγκεκριμένο αμάξι Toyota Avensis 1999 γκρι με πινακίδα: ΥΗΧ7726. Απογοητεύομαι και μόνο που καταλήγω να γράφω εδώ, μήπως τυχόν και βρεθεί το αμάξι, ώστε να ξεκινήσει από κάπου η έρευνα. Τελευταία φορά το είδαμε στο Άλσος Συγγρού στο Μαρούσι, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και ώρα 8 το πρωί. Το αυτοκίνητο έχει μια χαρακτηριστική λακούβα στο καπό (μπροστά και αριστερά). Ευχαριστώ για τον χρόνο σας».
Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.
