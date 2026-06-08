Ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό»: «Είπα στους δικούς μου χάσαμε την Ελλάδα» – Οι δραματικές εξελίξεις που σημάδεψαν το καλοκαίρι του 2015

Στο τελευταίο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ το βράδυ της Δευτέρας 8/6 παρουσιάστηκαν οι δραματικές στιγμές που υπήρξαν το καλοκαίρι του 2015.

Συγκεκριμένα, με τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και της εξόδου της από το ευρώ, όσοι ήταν παρόντες από την εβδομάδα του δημοψηφίσματος ως τις διαπραγματεύσεις για την συμφωνία στις Βρυξέλλες περιγράφουν όσα συνέβησαν.

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Τα όσα συνέβησαν παρακολουθούσε και ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος επικοινώνησε με την καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ. «Το μήνυμα Ομπάμα στη Μέρκελ αφορούσε την κληρονομιά της: Αν θέλει να την θυμούνται όχι ως εκείνη που έσωσε την Ευρώπη, αλλά ως εκείνη που επέβλεψε τη διάλυση του ευρώ και του ευρωπαϊκού εγχειρήματος» ανέφεραν συνεργάτες του προέδρου των ΗΠΑ.

«Ήταν ξεκάθαρο ότι θα είχαμε συμφωνία ή… κρίση. Είπα (στον Τσίπρα) ότι οι δυσκολότερες αποφάσεις που παίρνεις ως κυβέρνηση, είναι όσα πρέπει να κάνεις ώστε να μη συμβούν άσχημα πράγματα στη χώρα σου. Ακόμη κι αν δεν συμφωνείς με αυτά. Ήταν σιωπηλός τόσο που καταλάβαινες τι σκέφτεται. Κατάλαβε πως και ο Ομπάμα ανησυχούσε για τις επιπτώσεις» τόνισε από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ εκείνη τη περίοδο Τζακ Λιου.

Στη συνέχεια του ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» παρουσιάστηκε η στιγμή που ανακοινώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, με τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα να πανηγυρίζουν.

«Επικοινώνησα μαζί του μετά το δημοψήφισμα και του είπα ΄ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει πως το όχι δεν σημαίνει εκτός ευρωζώνης αλλά επανέναρξη διαπραγμάτευσης. Του ξεκαθάρισα ότι αν δεν το κάνεις τότε να ξέρεις ότι εγώ έχω παραιτηθεί…» είπε αρχικά ο τότε ΠτΔ Προκόπης Παυλόπουλος για να προσθέσει ότι

«ζήτησα από τον Αλέξη Τσίπρα τη σύγκληση του συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών. Είχα μιλήσει με τον Ολάντ και μου είπε ότι δεν έχετε πολύ χρόνο. Μέχρι το μεσημέρι πρέπει να έχετε τελειώσει».

Μιλώντας κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ, ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ματέο Ρέντσι, τόνισε ότι «πίστεψα πως χάσαμε την Ελλάδα. Είπα στους δικούς μου ότι αυτό είναι μια τραγωδία. Ρώτησα τη Μέρκελ αν είναι τελείως ανόητη και το συνεχίζει όλο αυτό».

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Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό»: 15 χώρες ήθελαν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ

Ο πρώην Πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στάθηκε σε όσα συνέβησαν στην περιβόητη 17ωρη διαπραγμάτευση και στις επικοινωνίες που είχε με όλους τους αρχηγούς κρατών. «Ήταν 15 αυτοί που ήθελαν την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ» είπε.

Παράλληλα, ο Σταύρος Θεοδωράκης είπε πως «ο Τσίπρας συνομίλησε με τον Πούτιν και μας είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βοηθήσει αλλά αν θέλαμε ήταν διατεθειμένος να μιλήσει ευνοϊκά στη Μέρκελ. Εκεί κατέρρευσε το αριστερό αφήγημα».