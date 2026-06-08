Εξαφάνιση Μπεν: Έλληνας ιδιωτικός ερευνητής μπαίνει στην υπόθεση – Πρόσβαση σε απόρρητους φακέλους

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της εξαφάνισης του Μπεν Νίντχαμ, καθώς νέα στοιχεία ενδέχεται να έρθουν στο φως σχετικά με την υπόθεση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημοσιοποίηση απόρρητων φακέλων.

Σύμφωνα με την Sun, η μητέρα του, Κέρι Νίντχαμ, έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την ανάκτηση των ξεχασμένων εγγράφων, τα οποία, όπως πιστεύει, περιλαμβάνουν κρίσιμες πληροφορίες που χρονολογούνται από την εξαφάνιση του γιου της πριν από σχεδόν 35 χρόνια.

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Όπως δηλώνει, πρόκειται πιθανότατα για την «τελευταία της ευκαιρία» να μάθει τι συνέβη στο παιδί της – το οποίο φοβάται ότι απήχθη από κυκλώματα εμπορίας παιδιών και κατόπιν δόθηκε παράνομα για υιοθεσία.

Ο Μπεν ήταν μόλις 21 μηνών όταν εξαφανίστηκε στο νησί της Κω τον Ιούλιο του 1991. Η οικογένεια είχε μετακομίσει εκεί από τη Βρετανία για μια νέα αρχή, κοντά στους γονείς και τον αδελφό της Kέρι που ήδη ζούσαν στο νησί.

Unearthed file might finally prove what happened to missing British toddlerhttps://t.co/JfPcjzUPrK June 7, 2026

Η Κέρι 53 ετών, από το Σέφιλντ, ανέφερε ότι η αστυνομία του South Yorkshire – η οποία συντονίζει την έρευνα από την αρχή – της γνωστοποίησε πρόσφατα πως περιορίζει τη συμμετοχή της στην υπόθεση.

Ωστόσο, μετά από συνάντηση που είχε την Τετάρτη με αξιωματούχους της υπηρεσίας, ενημερώθηκε πως επρόκειτο για «παρεξήγηση» και ότι η στάση της αστυνομίας δεν αλλάζει. Παράλληλα, η ίδια έχει ξεκινήσει επαφές με ιδιωτική ερευνητική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα.

Unearthed case files could FINALLY prove what happened to missing Ben Needham https://t.co/I34Q9dHyYu ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 7, 2026

Η εταιρεία, όπως εξηγεί, επικοινώνησε απροσδόκητα μαζί της και την διαβεβαίωσε ότι μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στους φακέλους που διατηρεί η τοπική αστυνομία της Κω – έγγραφα που η Kέρι προσπαθεί να εξασφαλίσει από το 2016.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun, δήλωσε: «Μου είπαν ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Μπορούν να ξεκινήσουν από την αρχή, να εξετάσουν τους φακέλους της ελληνικής αστυνομίας και να μελετήσουν ό,τι έχει γίνει – κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ μέχρι τώρα».

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Όπως ανέφερε, οι δύο ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας του Νότιου Γιορκσάιρ που συνάντησε της διαβεβαίωσαν ότι αντίγραφα «όλων των εγγράφων που διαθέτουν» έχουν σταλεί και στις ελληνικές αρχές. Παρ’ όλα αυτά, η ίδια δηλώνει αδυναμία να κατανοήσει γιατί δεν της επιτρέπεται πρόσβαση στα στοιχεία.

«Από το 2016 ζητώ να μου δοθούν οι φάκελοι», είπε. «Δεν έχω λάβει ποτέ συγκεκριμένη απάντηση. Ίσως επειδή η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, υπάρχουν πρωτόκολλα που δεν επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση».

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Συνέχισε: «Ποτέ δεν τα ζήτησα από την ελληνική αστυνομία – υποθέτω ότι θα ήταν στα ελληνικά ούτως ή άλλως, οπότε δεν θα μπορούσα να τα διαβάσω, και θα χρειαζόταν να μεταφραστούν, κάτι στο οποίο μπορούν να βοηθήσουν οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ».

Κατανοεί, συγκεκριμένα, ότι τα αρχεία θα περιλαμβάνουν καταθέσεις που έδωσαν αρκετοί βασικοί μάρτυρες, καθώς και σημειώσεις και κατευθύνσεις της έρευνας που κατέγραψαν οι τοπικοί ντετέκτιβ αμέσως μετά την εξαφάνιση του Μπεν.

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Η Kέρι δηλώνει ακόμα μεταξύ άλλων πως θέλει να δει «τι ακριβώς έγινε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ποιοι μάρτυρες μίλησαν και τι κατέθεσαν». Όπως σημειώνει, «εδώ και χρόνια μου λένε ότι πρέπει να έχω πρόσβαση στους φακέλους, αλλά ακόμη δεν τους έχω δει».

Απαραίτητο να επαναληφθούν ορισμένες καταθέσεις

Η ίδια θεωρεί απαραίτητο να επαναληφθούν ορισμένες καταθέσεις λόγω «ασυνεπειών», ενώ επιθυμεί να εντοπιστούν και πρώην αξιωματικοί που συμμετείχαν στις έρευνες της δεκαετίας του ’90, τους οποίους –όπως υποστηρίζει– οι ελληνικές αρχές δεν επιτρέπουν πλέον να προσεγγίσουν οι Βρετανοί αστυνομικοί.

«Αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώνουν, είναι πλέον στα 70 τους», λέει. «Αν φύγουν από τη ζωή, ό,τι γνωρίζουν θα χαθεί μαζί τους. Πρέπει να δράσουμε πριν να είναι αργά».

Η Kέρι ελπίζει ότι η ομάδα των ιδιωτικών ερευνητών, που υπολογίζει πως θα χρειαστεί περίπου 20.000 ευρώ για την έρευνα – ποσό που προσπαθεί να συγκεντρώσει μέσω GoFundMe – θα μπορέσει να εντοπίσει και να μιλήσει με πρόσωπα-κλειδιά της υπόθεσης.

«Είναι το μόνο που δεν έχω κάνει ποτέ», αναφέρει. «Οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ δεν έχουν περισσότερες αρμοδιότητες από την αστυνομία, αλλά δεν δεσμεύονται από τα ίδια πρωτόκολλα και τη γραφειοκρατία. Μπορούν να φτάσουν απευθείας στην πηγή».

Η Kέρι η οποία περιμένει το αποτέλεσμα εξέτασης DNA ενός άνδρα που υιοθετήθηκε στις ΗΠΑ και πιστεύει ότι ίσως είναι ο Μπεν, είναι πεπεισμένη πως ο γιος της απήχθη από κύκλωμα εμπορίας παιδιών. Όπως εξηγεί, δεν υπάρχει «κανένα στοιχείο» που να αποδεικνύει ότι σκοτώθηκε σε ατύχημα ή δολοφονήθηκε.

«Με βάση όσα έχω μάθει σε 35 χρόνια, είναι πιο πιθανό να πρόκειται για απαγωγή», λέει. «Τη δεκαετία του 1990, αλλά και παλαιότερα, υπήρχαν πολλές παράνομες υιοθεσίες από την Ελλάδα προς τη Νέα Υόρκη. Χιλιάδες παιδιά είχαν υιοθετηθεί παράνομα».

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο πατέρας της, Εντι Νίντχαμ, είχε ακούσει από ντόπιους ότι ο Μπεν «ήταν σχεδόν σίγουρο πως απήχθη», καθώς «λόγω των ξανθών μαλλιών και των γαλάζιων ματιών του θα μπορούσε να αποφέρει τουλάχιστον 50.000 ευρώ».

Η Kέρι αντλεί ελπίδα από πρόσφατες υποθέσεις εξαφανισμένων παιδιών που βρέθηκαν ζωντανά έπειτα από δεκαετίες, όπως της Κριστίνα Μαρί Πλαντ Marie και της Όντρεϊ Μπακενμπεργκ. «Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν», τονίζει. «Είναι τρομακτικό, αλλά είναι η πραγματικότητα».

«Αν αυτοί οι μάρτυρες φύγουν, οι αλήθειες και τα ψέματα θα χαθούν μαζί τους», προσθέτει. «Αυτή η υπόθεση έχει καταναλώσει τη ζωή μου. Από τα 19 μου χρόνια ζω με αυτό και δεν πρόκειται να σταματήσω ούτε να τα παρατήσω».