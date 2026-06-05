Οργή και σοκ επικρατεί στην Γαλλία σχετικά με τους χειρισμούς των αρχών σε σχέση με την 11χρονη αγνοούμενη Lyhanna στην Γαλλία με τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της χώρας να παραδέχονται αστοχίες και ζητούν διαλεύκανση των συνθηκών της έρευνας.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί κάλεσε σήμερα (5/6) τον υπουργό Εσωτερικών, τον υπουργό Δικαιοσύνης και άλλους σχετικά με την υπόθεση της 11χρονης αγνοούμενης. Η υπόθεση έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στην χώρα καθώς διαπιστώνονται παραλείψεις των δικαστικών αρχών και χαμένες ευκαιρίες για παρέμβαση.

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Υπενθυμίζεται ότι η Lyhanna αγνοείται από τις 29 Μαΐου και τελευταία φορά την είδαν να μπαίνει στο αυτοκίνητο πατέρα φίλη της, έξω από το σχολείο. Συγκεκριμένα πρόκειται για το αυτοκίνητο του Ζερόμ Μπαρελά, 41 ετών, ο οποίος συνελήφθη και αποκαλύφθηκε ότι είχε σε βάρος του τέσσερις καταγγελίες, όπου οι τρεις ήταν για βιασμό.

Πολιτικά πρόσωπα τόσο από τη δεξιά όσο και από την αριστερά, περιλαμβανομένων του ακροδεξιού ηγέτη Ζορντάν Μπαρντελά και της ηγέτιδας των Πρασίνων Μαρίν Τοντελιέ, επωφελήθηκαν από την υπόθεση κάνοντας λόγο για επίδειξη δυσλειτουργίας της δικαιοσύνης και αποτυχία προστασίας των γυναικών και των παιδιών από τη σεξουαλική βία.

“Έχουμε μια οικογένεια που πενθεί. Δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό”, δήλωσε ο Γκρέγκορι Μπομπατό, ο δήμαρχος της Φλεράνς, σε συνέντευξή του στο δίκτυο BFM. “Πρόκειται για μια πραγματική δυσλειτουργία του κράτους, της Γαλλίας”, σχολίασε.

Οι αρχές ανακοίνωσαν την Πέμπτη (4/6) ότι άγνωστη σορός εντοπίστηκε περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από την Φλοράνς, εκεί όπου είδαν την 11χρονη τελευταία φορά ζωντανή. Σύμφωνα με όσα γράφει η εφημερίδα Le Figaro, η σορός εντοπίστηκε μέσα σε ένα σιλό σιτηρών, σε εργοστάσιο που ήταν κλειστό για περισσότερα από 15 χρόνια.

“Ως υπουργός είμαι έντρομος και ως πατέρας ακόμη περισσότερο από αυτή την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίσσεται”, δήλωσε χθες το απόγευμα στους δημοσιογράφους ο Ζεράλντ Νταρμανέν, ο Γάλλος υπουργός Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα υπουργεία Δικαιοσύνης και Εσωτερικών θα διενεργήσουν από κοινού έρευνα για την αποτυχία διερεύνησης των καταγγελιών εις βάρος του υπόπτου.

Μακρόν: Παραδέχθηκε δυσλειτουργίες

Στην θέση ότι υπήρξαν προβλήματα και δυσλειτουργίες στην δικαιοσύνη στην υπόθεση του υπόπτου για την εξαφάνιση της 11χρονης Lyhanna.

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«Είναι σαφές ότι υπήρξε δυσλειτουργία και ότι υπήρξαν αστοχίες που πρέπει να διευκρινιστούν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι απαιτείται πλήρης διερεύνηση των ευθυνών.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι το σύστημα προστασίας ανηλίκων χρειάζεται ενίσχυση, σημειώνοντας πως «δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό που συνέβη».

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Το βαρύ παρελθόν του 41χρονου

Καθώς η δικαστική έρευνα εμβαθύνει, έρχονται στο φως σοβαρές καταγγελίες για το παρελθόν του συλληφθέντος, προκαλώντας οργή στη γαλλική κοινωνία:

2020: Απολύθηκε από σχολική μονάδα όπου εργαζόταν ως καθαριστής, λόγω ακατάλληλης συμπεριφοράς και σχέσης με μαθήτρια λυκείου.

Απολύθηκε από σχολική μονάδα όπου εργαζόταν ως καθαριστής, λόγω ακατάλληλης συμπεριφοράς και σχέσης με μαθήτρια λυκείου. 2024: Κατηγορήθηκε για βιασμό 7χρονου παιδιού, υπόθεση που ωστόσο αρχειοθετήθηκε, αλλά πλέον ανασύρεται για επανεξέταση.

Κατηγορήθηκε για βιασμό 7χρονου παιδιού, υπόθεση που ωστόσο αρχειοθετήθηκε, αλλά πλέον ανασύρεται για επανεξέταση. Άλλες καταγγελίες: Εκκρεμούν δύο ακόμη καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με τις οικογένειες των θυμάτων να καταγγέλλουν ολιγωρία των αρχών κατά το παρελθόν.