Μπαρτζώκας μετά το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ζητώ συγγνώμη από τον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που τραβήχτηκε παράνομα

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε θέση για όσα συνέβησαν μετά το Game 2 στο T-Center κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Game 2 και τη νίκη του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην απόφαση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ.

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«Συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως τραβήχτηκε στα αποδυτήρια» είπε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Επειδή υπάρχει μία απόφαση του Αθλητικού δικαστή, που πρέπει να πω και θα το πω ένα συγγνώμη στον φίλαθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποδυτηρίων. Για 40 λεπτά, για 3 ώρες περίπου, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση.

Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές όταν ο κύριος Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Μετά, φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φίλαθλο κόσμο.

Θα ήθελα να αναρωτηθώ, επί 3 ώρες βρίζανε την γυναίκα μου, την μάνα μου, εμένα, τους κύριους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 χιλάδες πρόστιμο, τα 10.000 εγώ, και ο Παναθηναϊκός 3.000. Είναι απορίας άξιον. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν. Για αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ».

Για την συγγνώμη στο φίλαθλο κόσμο και για αν δεν ισχύει για αυτούς που βρίζουν οικογένειες: «Ήσουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Έχεις δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό αλλά κυρίως με εμένα σε αυτό το γήπεδο. Όταν μπαίνω στην φυσούνα, οι κλωτσιές και οι μπουνιές που υπάρχουν στο πανί και αυτά που ακούω, στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός της Φιορεντίνα είχε σπάσει το χέρι του προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά. Καμία φορά και η αντίδραση δεν είναι αυτή που πρέπει, αλλά είναι και αυτή που είναι».