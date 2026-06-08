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Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια – Έγινε αισθητός στην Αττική

Το επίκεντρο της δόνησης

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ στην Εύβοια – Έγινε αισθητός στην Αττική
MotionTeam
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 23:11

Νέος σεισμός μεγέθους 4,1 Ρίχτερ στο Προκόπι Εύβοιας σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας 8/6.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο της δόνησης ήταν στα 8 χιλιόμετρα ΝΑ της Λίμνης Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 17,6 χιλιόμετρα.

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Μάλιστα, αμέσως μετά σημειώθηκε και ένας ακόμη σεισμός μεγέθους 3,2 Ρίχτερ στα 3 χιλιόμετρα δυτικά του Προκοπίου Εύβοιας.

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Να θυμίσουμε, ότι νωρίτερα το βράδυ της Δευτέρας 8/6 είχε σημειωθεί μια ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, η οποία είχε γίνει αισθητή τόσο στην Αττική όσο και στην Χαλκίδα. Σύμφωνα με τo γεωδυναμικό ινστιτούτο, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 8 χλμ. ΝΔ του Προκοπίου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 12,3 χιλιόμετρα.

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