Πειραιάς: Ψάχνουν το ταξί που έπεσε στο λιμάνι, αγωνία για τον οδηγό – “Ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του”
Εικόνες από τη μεγάλη επιχείρηση που είναι σε εξέλιξη
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι του Πειραιά για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του οχήματος που έπεσε νωρίτερα στη θάλασσα.
Η επιχείρηση πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4 και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πρόκειται για ταξί.
Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστο αν μέσα σε αυτό βρίσκεται και ο οδηγός. Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στο DEBATER, “είναι οδηγός ταξί ξέρουμε και προσπαθούσε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ελπίζω να είναι μόνο το όχημα του μέσα και όχι ο ίδιος, αλλά δεν νομίζω…”.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής.
Επίσης, στο σημείο βρίσκονται κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.
πηγή στην Google
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