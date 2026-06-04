Πειραιάς: Ψάχνουν το ταξί που έπεσε στο λιμάνι, αγωνία για τον οδηγό – “Ήθελε να βάλει τέλος στη ζωή του”

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι του Πειραιά για τον εντοπισμό και την ανάσυρση του οχήματος που έπεσε νωρίτερα στη θάλασσα.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στη θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4 και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες πρόκειται για ταξί.

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Την ίδια ώρα, παραμένει άγνωστο αν μέσα σε αυτό βρίσκεται και ο οδηγός. Σύμφωνα με μάρτυρα που μίλησε στο DEBATER, “είναι οδηγός ταξί ξέρουμε και προσπαθούσε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ελπίζω να είναι μόνο το όχημα του μέσα και όχι ο ίδιος, αλλά δεν νομίζω…”. ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση από ένα σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελέχη της λιμενικής αρχής. ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Επίσης, στο σημείο βρίσκονται κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) και γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες και στην ανέλκυση του οχήματος.