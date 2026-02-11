Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε πρώην πρωταθλητής ακοντισμού – Εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε γυμναστήριο
Ο άνδρας ήταν κλειδωμένος μέσα στο κτίριο
Νεκρός μέσα σε γυμναστήριο στο Ηράκλειο εντοπίστηκε χθες, Τρίτη ο 58χρονος Γιώργος Γεωργακάκης, πρώην πρωταθλητής ακοντισμού.
Σύμφωνα με το patris.gr, όλα συνέβησαν χθες όταν συγγενείς του άνδρα τον αναζητούσαν για πολλές ώρες χωρίς αποτέλεσμα. Όταν πήγαν στο γυμναστήριο όπου διατηρούσε σε κεντρική περιοχή του Ηρακλείου είδαν πως ο χώρος ήταν κλειδωμένος.
Όταν κατάφεραν και άνοιξαν το γυμναστήριο είδαν το άψυχο σώμα του και ειδοποίησαν τις αρχές.
