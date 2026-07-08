Πυροσβεστική: 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
Απ' αυτές, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο
Σε 27 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.
Απ’ αυτές, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4.
Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.
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