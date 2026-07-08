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ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Απ' αυτές, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο

Πυροσβεστική: 27 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σε 27 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την χώρα όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική.

Απ’ αυτές, οι 23 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 4.

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Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

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