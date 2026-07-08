Συναγερμός στην Κω – Έρευνες για την εξαφάνιση 70χρονου χειριστή ιστιοσανίδας

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές μετά από την εξαφάνιση ενός 70χρονου χειριστή ιστιοσανίδας στην Κώ.

Συγκεκριμένα, έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ από ΠΛΣ, σκάφος και όχημα του Λιμενικού Σώματος πραγματοποιούνται προκειμένου να εντοπιστεί ο 70χρονος αγνοούμενος αλλοδαπός χειριστής ιστιοσανίδας στην θαλάσσια περιοχή Ψαλίδι στην Κώ.