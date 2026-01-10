Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης κυνηγού που έπεσε σε χαράδρα στο Καστρί Βιάννου

Επί ποδός 15 πυροσβέστες

Ηράκλειο: Επιχείρηση διάσωσης κυνηγού που έπεσε σε χαράδρα στο Καστρί Βιάννου
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

   Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, παρουσία και στελεχών της ΕΜΑΚ, για τον εντοπισμό και την διάσωση ενός κυνηγού, ο οποίος φέρεται να έπεσε σε χαράδρα περίπου 30-40 μέτρων, στην περιοχή Καστρί του δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο.

Στο σημείο έχουν σπεύσει με τέσσερα οχήματα και επιχειρούν 15 συνολικά πυροσβέστες, ενώ έχει ήδη φτάσει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ